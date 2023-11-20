AI動能強，緊扣創新科技精準投資

美 10 月 CPI 年增 3.2%，低於預期 3.3% (前值 3.7%)；核心 CPI 年增 4%，創 2021/9 以來新低，亦低於預期 4.1%。11/14 數據公布後，市場重新調整明年降息預期，降息幅度由 3 碼調至 4 碼。由於美國 10 月通膨率公布結果低於預期，在預期不升息下，激勵美股走揚，刺激台股跳空上漲，11/15 站回 17000 點之上，整體台股市場氣氛熱絡。目前 Q3 財報已公布完畢，後續焦點將轉向 Q4 旺季效應，野村投信建議布局操作可留意 AI 概念股及創新科技類股。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，過去經過 3 個月的震盪修正後，台股進入 11 月份後反彈，加權指數上漲 7.04%，主要由挾帶 10 月營收利多的台積電、聯發科等科技權值股領頭上漲；除了權值股表現亮眼外，以中小型股為主的櫃買指數同樣表現強勢，今年以來漲幅領先大盤，更創下波段高點。從技術面來觀察，台股大盤突破季線、年線反壓，跳空站上萬七，週 KD 交叉向上且均線全面翻揚；從籌碼面來觀察，外資持續買超台股，資金回流，未來有機會挑戰 6 月高點，短線宜偏多看待。台積電身為電子景氣重要指標，先前法說會已表示對於第四季展望正向，庫存也持續往好的方向前進，預期將帶動電子零組件業績持續回暖，看旺年底行情。台積電 10 月營收 2,432 億元，月增 34.8% (15.7%YoY)，iPhone 進入旺季、N3 製程放量，M3 系列晶片亦開始投片，加上 AI 晶片需求旺盛有利因素，預料第四季相關公司獲利值得期待。此外，根據半導體產業協會 (SIA) 統計，9 月全球半導體銷售額 449 億美元，連續七個月增長，顯示半導體需求逐漸回溫。半導體業者庫存天數逐漸回落至合理水準，5G 與電動車中長期成長趨勢下的剛性需求支撐創新科技風生水起。
展望未來，張繼文指出，第四季預期電子零組件業績將持續回暖，加上科技股持續繳出亮眼的財報表現，都是支撐基本面表現的利多因素；市場面也有不錯的訊息，包括越來越多的經濟數據顯示通膨持續降溫，市場預期 FED 將不再升息，加上第四季國內選舉行情啟動、傳統電子消費旺季，看旺年底行情。除了市場氣氛轉好之外，產業面也屢傳好消息，國際調研機構 IDC 指出，基於庫存日趨合理化、通路能見度升高以及來自人工智慧 (AI) 伺服器、終端裝置製造商的需求持續增加，上調全球晶片市場展望，預期 2024 年相關營收將成長 20.2%；另外 AI 指標股 Nvidia 11/13 發表 H100 AI 處理器的更新版 H200，效能比 H100 強上一倍，不僅為 Nvidia 下周公布財報添一記好彩頭，預期台灣相關供應鏈，如台積電、緯穎、技嘉、台達電、奇鋐等概念股都有望受惠。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的)
而近日 AI 版塊的競合佳話再添一樁，NVIDIA 與 Microsoft 在美國西雅圖舉行的 Ignite 2023 大會宣布，包括 Microsoft 將推出搭載 NVIDIA H100 NVL GPU 的 NC H100 v5 虛擬機系列，並於 2024 年在 Azure 導入 H200 GPU，以加速高要求的人工智慧工作負載，此外在個人電腦應用除了有 RTX 遊戲、AI 算圖、影片強化、視訊會議強化等功能之外，與 Windows 整合更密切的 Co-pilot 功能。NVIDIA 與 Microsoft 將合作於 Azure 雲端運算平台推出 AI Foundation 服務，協助企業在現有基礎 AI 模型上打造客製化模型。此外，NVIDIA 將於 Omniverse Cloud 新增虛擬工廠與自駕車模擬引擎，並託管於 Azure 提供一站式服務，協助電動車商製造商 AI 需求。NVIDIA 表示生成示 AI 將應在金融、醫療、零售、電訊、媒體與娛樂、製造等多種產業發揮功用。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，00935 作為科技市值型 ETF，在這一波表現十分亮眼，其中成分股以大型優質科技股為主，前兩大持股台積電及聯發科，持股比重分別為 30.37% 及 14.16%，兩者合計高達 44.53%，在台灣 9 檔科技市值型 ETF 中高居第 2 名；比起高股息 ETF，由於需要按照股息率進行篩選，權值股比重相對市值型 ETF 來的低，00935 有望成為這波權值反彈浪潮下最大的受惠者。此外，00935 納入獨家「研發費用」作為篩選指標，可挑選出市值不大但持續投入研發的成長潛力股，本波 AI 族群反彈帶來的正貢獻也是功不可沒。林怡君指出，從國外四大雲端業者展望來看，AI 投資仍是未來主軸，科技巨頭（微軟、亞馬遜及谷歌）Q3 資本支出總額增至 420 億美元，較 2021 年同期增長近 20%，隨著 AI 持續發展，科技巨頭們積極爭奪雲端市場份額，預估 2024 年雲端相關的資本支出將加速成長 22%，AI 相關的科技供應鏈也將持續受惠。此外，台灣 AI 供應鏈與 AI 商機的緊密結合，以伺服器為界，所組成的中上游 AI 供應鏈，以及下游的 AI 組裝業務，串連出全球最完整的 AI 生產供應鏈，成為台灣最強且最關鍵的 AI 製造黃金廊道，有利投資人掌握創新科技中長期行情，同時也非常適合長期存股，對於想逢低布局台股或是參與 AI 等創新科技趨勢的投資人，現在是極好的時機點，加上多元創新的 00935 具多頭的爆發力，是投資人極大化長期資本增值的投資首選。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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