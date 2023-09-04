〈走進中國〉中國一線大城政策破冰 認房不認貸 業界怎麼看？

中國北京、上海、廣州、深圳等城市先後宣布實施「認房不認貸」，正式拉開一線城市「認房不認貸」序幕。

北京市住房和城鄉建設委員會、中國人民銀行北京市分行、國家金融監督管理總局北京監管局在上周五（1 日）宣布：「居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在本市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。本通知自印發之日起施行，原有政策與本通知不一致的，以本通知為準。」

廣深兩城均表示，民眾申請房貸時，家庭成員在當地名下無成套住宅者，不論是否已利用貸款購買過房子，金融機構均按首套房執行住宅信貸政策。在 8 月 18 日 0：00 後簽訂個人房貸者，廣州按「認房不認貸」執行，深圳則從 8 月 31 日起施行。



低迷已久的房市，總算等到一線城市政策破冰，對此業界人士怎麼看呢？

據《第一財經》報導，易居研究院研究總監嚴躍進指出，「認房不認貸」政策，通俗來說，就是把更多購房群體和購房需求納入到首套房的認定標準中。換句話說，後續界定首套和二套房的標準，只看屋主在所在城市是否有房子。



中指研究院華南分院總經理楊紅俠表示，本次廣深首套房「認房不認貸」政策落地，將使更多購房人享受首套房貸款的首付比率和房貸利率，對於原來無房有貸款或有貸款紀錄的家庭，過去首付比重介於在 40%-70%，現在降至 30%，房貸利率也會下降，有助於降低民眾購房門檻和購房成本，滿足剛性和改善性住宅的需求。



除了釋放部分積壓需求外，「認房不認貸」落地也有望縮短購房者的決策周期。某央企上海營銷負責人表示，現在很多客戶是置換需求，手中二手房賣不掉，就會影響購買一手房的決定。



該營銷負責人說：「畢竟上海房價高，七成首付可能需要賣掉其他城市兩套房才能湊足，賣房、置換周期會因此拉長很多」。



不過，也有業界人士認為，僅「認房不認貸」對房市的影響有限。



華北某民營建商人士指出，一線城市「認房不認貸」，對市場是明顯利多。但該公司在一線城市沒有建案，主要在強二線和省會城市，暫時不會直接受惠。



某華南建商市場負責人也表示，目前受「認房又認貸」政策影響的城市不多，「認房不認貸」落地對「金九銀十」銷售的影響預估不會太大。例如，在廣州「認房不認貸」政策下，有外地房貸但在廣州無房的購房者，將按首套計，首付比率明顯下降，但該人群不多，且不少人沒充足實力在廣州購房，「所以這個政策還是對部分有錢人才有用」。



某指標性建商人士說，「認房不認貸」，只是降低購房門檻和資金成本，但這也加重購房者的每月還貸壓力。



某出險建商人士則直言，當下市場面上的政策對自己所在企業作用不大。在她看來，對一線城市來說，首先要解決「房票」也就是資質的問題，如果一個家庭有房票，因為貸款受限而未買房，這只能是剛需，而剛需對緩解房地產危機的力量還是比較微弱。



購房者在準備購房前，需要先申請購房資格，只有符合條件的購房者，才能領到「房票」。

