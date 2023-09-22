微軟併購動視暴雪交易將掃除英國最後障礙、YouTube推AI編輯工具！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 26 分)

■道瓊指數：下跌 -11，跌幅 -0.03% 至 34326。

■那斯達克 100 指數：上漲 43.75，漲幅 0.29% 至 14906.50。

■標普 500 指數：上漲 4.00，漲幅 0.09% 至 4176.00。

【今日總經數據】今晚總經聚焦在標普全球將公布的美國製造業、服務業及綜合 PMI 數據。

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二、美股盤前關注重點

1. 微軟併購動視暴雪交易將掃除英國最後障礙：英國競爭與市場管理局 (CMA) 今日表示接受最後讓步，將批准微軟以 690 億美元價格併購動視暴雪，重組後，微軟將把部分遊戲版權出售給法國育碧娛樂(Ubisoft Entertainment SA.)，此交易將有助於 Xbox 業務的發展。 微軟高層 Brad Smith 表示，公司將繼續努力爭取最終批准，以在 10 月 18 日之前完成交易。

2. YouTube 推 AI 編輯工具吸引創作者：谷歌 (GOOGL.US) 近期為旗下 YouTube 推出 Dream Screen 的工具，透過生成式 AI 替短片添加影像或圖片背景，除此之外，YouTube 還公布一款名為 YouTube Create 的移動應用程式，透過 AI 功能應用協助創作者在編輯平台上修剪、自動上字幕、加濾鏡以及使用免費版稅音樂。目前此程式正在 Android 系統上進行測試。

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3. 蘋果推遲推出 5G 晶片至 2025 年：蘋果 (AAPL.US) 原計畫於 2023 年推出完全自主設計的 5G 調製解調器計畫至少要到 2025 年才會準備就緒，高通 (QCOM.US) 將與蘋果延長協議，繼續為蘋果的 iPhone 提供調製解調器晶片直到 2025 年。

4. 美國 8 月成屋銷售不如預期：全美房地產經紀協會 NAR 昨日公布 8 月成屋銷售數據，自 407 萬棟降至 404 萬棟，低於市場預期的 410 萬棟，YOY 下滑 - 15.3%，房屋供應方面，7 月庫存 110 萬棟，YOY 下滑 - 14.1%，庫存月數與前期持平於 3.3 個月。總地來看，縱使 8 月成交量下滑，但由於庫存緊缺，因而導致房價上揚，NAR 首席經濟學家表示，房屋供應量至少要增加一倍以上，才能緩解房價上漲。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

文章來源: 永豐金證券