〈美股盤後〉美債上漲 沃爾瑪暴跌 能源股低迷 道瓊黯然收黑

經濟數據符合經濟軟著陸預期後，美債上漲，強化聯準會 (Fed) 升息周期結束的預期，美股主指週四 (16 日) 幾乎全數收高。

沃爾瑪和思科令人失望的財測，為投資人獲利了結創造藉口，道瓊收盤微幅下滑超 45 點，標普再度收在 4500 點上方，那指小幅收紅 0.07%。

10 年期美債殖利率下降 9 個基點至 4.45%，2 年期美債殖利率下降 6 個基點至 4.85%。

政經方面，美國參議院週三通過眾院議長強生提出的兩階段撥款權宜支出法案，該法案將呈交拜登在週末截止日期前簽署成為法律，聯邦政府官門風險延到明年 1 月。

路透獨家報導，聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 、庫克 (Lisa Cook) 以及庫格勒 (Adriana Kugler) 在一封寫給國會參議院 Rick Scott 的信函中表示，目前尚不清楚聯準會資產負債表縮減程序將持續多久，但存在繼續縮表的空間，資產負債表規模取決於資金需求。

地緣政治方面，拜習會週三達成了幾項協議，美中元首試圖解決芬太尼危機、恢復高層軍事通訊並就人工智慧 (AI) 展開對話。拜登將於週四會見韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄，有望與這些盟友交流情況。

美國總統拜登週四舊金山舉行的亞太經濟合作組織 (APEC) 執行長峰會上發表演說，他表示世界最大的兩個經濟體之間的穩定關係不僅有利於兩個經濟體，也有利於世界。

美股週四 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 45.74 點，或 0.13%，收 34,945.47 點。

那斯達克指數上漲 9.84 點，或 0.07%，收 14,113.67 點。

標普 500 指數上漲 5.36 點，或 0.12%，收 4,508.24 點。

費城半導體指數上漲 12.01 點，或 0.32%，收 3,724.10 點。

NYSE FANG + 指數上漲 6.50 點，或 0.08%，收 8,180.82 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，通訊服務和資訊科技領漲，因油價下跌，能源板塊續挫，表現敬陪末座。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大天王普遍揚升。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.72%；Meta (META-US) 漲 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.90%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.26%。

道瓊成分股以思科領跌。思科 (CSCO-US) 暴跌 9.83%；沃爾瑪 (WMT-US) 暴跌 8.09%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.71%；英特爾 (INTC-US) 大漲 6.75%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.12%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.27%。

費半成分股普遍收高。高通 (QCOM-US) 跌 0.17%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.21%；美光 (MU-US) 下跌 0.61%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.36%；AMD (AMD-US) 上漲 1.55%；德儀 (TXN-US) 漲 0.01%。

台股 ADR 僅中華電信走低 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.26%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.30%。

企業新聞

零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 下殺 8.09% 至每股 156.04 美元，沃爾瑪就重要假日季節即將到來的消費者面臨的壓力發出警告，儘管其第三季利潤和銷售增長。

梅西百貨 (M-US) 暴跌 5.67% 至每股 13.33 美元。梅西百貨公布第三財報利潤大幅增長，得益於利潤率改善，並上調了全年財測。

網路通訊設備業大廠思科 (CSCO-US) 重挫 9.83% 至每股 48.04 美元。思科下調了全年營收和利潤預期，顯示對其網路設備的需求正在放緩。

阿里巴巴 (BABA-US) 崩跌 9.14% 至每股 79.11 美元。阿里巴巴宣布不再推進其龐大的雲端業務分拆，主因是美國對人工智慧 (AI) 晶片出口限制帶來不確定性。

亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 0.26% 至每股 142.83 美元。亞馬遜將於 2024 年開始線上銷售現代汽車。客戶將能夠在亞馬遜網站上購買、裝備和購買汽車，並透過當地的現代經銷商安排送貨。美國二手車線上經銷商 Carvana (CVNA-US) 股價聞訊暴跌。

高通 (QCOM-US) 震盪收黑 0.17% 至每股 128.70 美元。蘋果 (AAPL-US) 尾盤漲幅有所收斂，收高 0.90% 至每股 189.71 美元。 外媒引述消息人士報導，蘋果目標 2025 年前採用自研晶片，棄用高通 5G 晶片，不過在蘋果狂砸數十億美金後仍進度落後，可能要延到 2025 年底或是 2026 年才採用自研晶片。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23.1 萬人，預期 22 萬人，修正後前值 21.8 萬人

美國上週續領失業金人數報 186.5 萬人，預期 184.7 萬人，修正後前值 183.3 萬人

美國 11 月費城聯準銀行製造業指數報 - 5.9，預期 - 9.0，前值 - 9.0

美國 10 月出口物價指數月增率報 - 1.1%，預期 - 0.5%，修正後前值報 0.5%

美國 10 月進口物價指數月增率報 - 0.8%，預期 - 0.35%，修正後前值報 0.4%

華爾街分析

Harris Financial Group 執行合夥人 Jamie Cox 預測：「貨幣政策的滯後性現在正在追趕經濟，從投入成本到工業生產再到勞動力，現在降息比人們想像的更接近。」

摩根士丹利分析師 Robin Xing 點評：「這次拜習會顯示了雙方恢復雙邊關係的意願。這可能有助於降低近期對抗升級的風險。雙方仍可能持續競爭，但並不意味著完全脫鉤，而是持續的科技競爭和遠離中國的風險。」

摩根大通全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示：「儘管近期投資人持樂觀態度，但我們仍處於防禦狀態。鑑於債市強勁反彈、供應增加、鴿派聯準會定價以及投資人部位提高，我們從長期持有的政府債券中獲利了結，目前我們青睞大宗商品而非債券，預測股市漲勢無法持續。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主