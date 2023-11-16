〈台幣〉國際資金熱捧 再升9.8分 叩關32元整數價

匯市交投持續熱絡，台北外匯經紀公司今 (16) 日成交值仍超過 14 億美元，處近期高檔水準，新台幣兌一美元收在 32.01 元，升值 9.8 分，創 9 月下旬以來新高，兩個交易日來升幅約 1%，為資金面提供支撐力道，台股加權指數雖一度翻黑，終場也收漲 42.4 點。

新台幣兌一美元今日以 32.08 元、升值 2.8 分開出後，維持強勁升值態勢，最高一度達 32 元整數大關，終場收在 32.01 元，升值 9.8 分，高低價差 8 分，台北外匯經紀公司成交值雖較昨日縮減，仍有 14.69 億美元的相對大量。

觀察主要亞幣，韓元盤中快速轉強，飆漲超過 1.2%，其次為新台幣升值 0.31%，泰銖升逾 0.2%，星元升值逾 0.1%，日圓、港幣和人民幣在平盤附近震盪。

法人指出，近日國際資金有明顯回來亞洲市場的跡象。

統一投顧進一步說明，繼美國 10 月 CPI 年增率意外優於市場預期後，美 10 月 PPI 年增率也大幅放緩至 1.3%，低於預期的 1.9%，加上 10 月零售銷售月增率 - 0.1%，為 3 月以來首見下滑，使市場預期聯準會 (Fed)12 月升息機率低。

同時，美國就業市場放緩，失業率攀升，公債殖利率大幅回落，市場風險偏好積極，資金行情可望延續。