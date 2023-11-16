〈紐約匯市〉美零售銷售降幅低於預期 Fed降息時點不明 美元回升

美元指數周三 (15 日) 上揚，自前一日觸及的兩個月低點回升。美國公布 10 月零售銷售依舊強勁，降幅低於預期，這提醒了投資人，聯準會 (Fed) 降息的具體時點仍是未知數。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.34%，至 104.41，脫離兩個月低點。

渣打銀行 (Standard Chartered) 全球 G10 外匯研究主管 Steven Englander 表示：「除非市場相信聯準會的下一步行動是降息，否則我們會看到美元不定期走高。今天的數據是中間偏強，市場對美國經濟的成長狀況仍不確定。」

美國商務部公布，10 月零售銷售額為七個月來首度下滑，月減 0.1%，市場預期為月減 0.3%。另一方面，勞工部數據顯示 10 月生產者物價指數 (PPI) 降幅為三年半最大。

Bernstein Private Wealth Management 資深投資策略師 Roosevelt Bowman 表示：「市場預期明年前幾季將會降息，但我們認為，通膨降溫的狀況不會如市場所想的那麼快。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，投資人幾乎排除了 Fed 12 月再次升息的可能性，且對於明年 5 月降息的押注增加到 65% 以上。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，對美元來說，過去兩年第四季的狀況都不是很好，美元在 2021 年和 2022 年第三季觸頂後，1 月都遭遇拋售。

歐元從昨天的逾兩個月高點回落，下跌 0.3% 至 1.0844 美元。英鎊在昨日創下一年來最大單日升幅後，今下跌近 0.7%，報 1.2410 美元。

英國稍早公布 10 月通膨率降至 4.6%，低於市場預期，並創兩年來最低，促使投資人重新評估英國央行的政策前景，導致英鎊承壓。

日元貶 0.7%，至 151.36 日元兌 1 美元。日本公布第三季經濟陷入萎縮，為日本央行貨幣政策正常化之路增添複雜因素。

離岸人民幣盤中短暫觸及三個月高點，隨後由升轉貶，截稿前下跌 0.1%，至 7.2595 人民幣兌 1 美元。

中國公布上月國內工業生產和零售銷售成長超出預期，但房地產投資大幅下滑，顯示中國房地產市場依舊低迷。

截至台灣時間周四 (16 日) 約 6:00 價格: