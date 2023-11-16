〈台股盤前要聞〉外資狂掃貨台股攻萬七、台幣爆量強升 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (15) 日由電子及金融族群領軍滾量上漲，終場指數上漲 213.07 點，收在 17128.78 點，外資更大舉敲進 469 億元；熱錢簇擁，新台幣兌美元匯率昨 (15) 日強勢走高，一度衝破 32.1 元整數關卡，終場升值 2.22 角，升幅 0.69%，創 9 個多月來單日最大升幅。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

台股攻萬七 外資狂敲 469 億

台北股市昨 (15) 日由電子及金融族群領軍滾量上漲，大盤開高震盪走高，終場指數上漲 213.07 點，收在 17128.78 點，市場成交值擴增至 3779.6 億元，市場專家認為，指數將呈現高檔震盪走勢，本波段主流在低位階且市況轉佳個股。閱讀全文...

觀察三大法人今天籌碼動向，外資大舉買超 469.4 億元；自營商買超 7.31 億元；投信翻空賣超 36.15 億元；三大法人合計買超 440.55 億元。閱讀全文...

亞洲資金派對 新台幣爆量強升逾 2 角 創逾 9 個月最大升幅

受美國通膨降溫激勵，亞洲主要貨幣展開反彈，在熱錢簇擁下，新台幣兌美元匯率昨 (15) 日強勢走高，一度衝破 32.1 元整數關卡，終場升值 2.22 角，升幅 0.69%，創 9 個多月來單日最大升幅，收在 32.108 元，創近 2 個月新高，成交值爆出 21.66 億美元。閱讀全文...

美中角力持續下 王文淵：產業景氣何時反轉很難說

台塑企業總裁王文淵昨 (15) 日表示，此波產業景氣放緩，主要受美中角力等人為因素干擾，產業景氣何時會反轉「很難說」。閱讀全文...

童子賢：美國升息近尾聲 科技業有效去庫存 需求已明顯回溫

童子賢昨 (15) 日出席綠色科技新創獎勵競賽頒獎典禮受訪，談到整體科技景氣，童子賢認為目前美國升息已經走到尾聲，企業的庫存去化也做得非常有效。閱讀全文...

上市公司前 3 季稅前獲利年衰退 35% 三大產業逆勢上揚

證交所昨 (15) 日公布統計，全體上市公司 (不含 14 家金控) 今年前三季總收入 25 兆 8882 億元，較去年同期衰退 10.59%，總稅前淨利 2 兆 3563 億元，年減 35.41%。不過，上市公司中仍有 377 家公司逆勢上揚，其中成長較大的產業包含汽車工業、觀光餐旅及金融保險業。閱讀全文...

低軌衛星明年落地台灣 中華電取得 Eutelsat OneWeb 獨家代理

中華電 (2412-TW) 昨 (15) 日宣布，與歐洲通訊衛星集團 (Eutelsat Group) 子公司 Eutelsat OneWeb 簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，衛星訊號預計 2024 年可望覆蓋全台，此次雙方合作也將引領台灣進入低軌衛星應用的新紀元。閱讀全文...

台積電二度上調股利 市值重返 15 兆元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)14 日董事會上調現金股利至 3.5 元，也是今年第二度調高股息，激勵市場買盤搶進，昨 (15) 日股價勁揚超過 1%，攀 4 個月新高，市值也重返 15 兆元。閱讀全文...

