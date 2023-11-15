外資狂買台股469億元 狠砸164億元寵愛晶圓雙雄

台北股市今 (15) 日由電子及金融族群領軍滾量上漲，大盤開高震盪走高，終場指數上漲 213.07 點，收在 17128.78 點，市場成交值 3779.6 億元，三大法人合計買超 440.55 億元，其中，外資砸 164 億元買超晶圓雙雄台積電 (2330-TW) 和聯電 (2303-TW) 。

11 月 15 日集中市場外資買超 469.39 億元，投信賣超 36.15 億元，自營商買超 7.31 億元。在期貨市場外資期貨交易淨口數爲空單 703 口，未平倉合約口數爲多單 5590 口。

11 月 15 日集中市場外資買超較多的個股爲，華邦電、中信金、開發金、台積電、華新、中鋼、聯電、新光金、友達、緯創；11 月 15 日集中市場外資賣超較多的個股爲，京元電子、神達、矽統、中環、宏碁、亞翔、奇鋐、光寶科、英業達、聯鈞。

11 月 15 日集中市場投信買超較多的個股爲，華城、台耀、新日興、長榮、晶豪科、威盛、美時、矽力 *-KY、上品、中華車；11 月 15 日集中市場投信賣超較多的個股爲，聯電、開發金、中鋼、鴻海、永豐金、中信金、兆豐金、新興、元大金、南亞科。

11 月 15 日集中市場自營商買超較多的個股爲，長榮航、華航、台泥、中信金、華新、開發金、玉山金、緯創、第一金、合庫金；11 月 15 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，鴻海、大同、亞航、長榮、華通、廣達、英業達、元大金、神達、世紀鋼。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能出現高檔震盪格局，未來可能引導出中小型個股輪動、可留意近期出爐的個股季報表現及最新的 10 月營收狀況，目前 PC/NB 需求回溫帶動的個股，包括零組件、記憶體及 MCU 等。