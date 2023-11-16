〈房產〉台北市人口明顯老化 醫療宅這裡房價最親民

台灣民眾越來越長壽，需要醫療照顧或健康管理的需求大，尤其台北市老人人口占 21.21%，比例是六都中最高，醫學中心也最多，近年許多換屋族會鎖定鄰近醫療院所的區域，根據實價登錄資料統計台北市 8 個醫學中心周邊房價，近兩年價格表現平穩，萬芳醫院周邊均價每坪 61.4 萬元最親民，國泰醫院及長庚醫院周邊破百萬，買方口袋要夠深才能住得近。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，醫學中心都在發展成熟的區域，中古屋較多，平均房價不容易大幅成長，但價格穩定，其中萬芳醫院站周邊機能佳、房價相對低，不僅受退休、換屋族青睞，首購族也偏好這樣的區域。

台北市 8 所醫療中心周邊房價，房價最高是大安區的國泰醫院，因其坐落於台北市高價地段，周邊房價每坪 101.9 萬元，松山區長庚紀念醫院房價也破百萬，平均單坪 100.1 萬元，今年房價成長最高是中正區的台大醫院，周邊均價 95.4 萬元，年增幅 4.8%，僅有 3 所醫學中心周邊還有 6 字頭，分別為文山區萬芳醫院 61.4 萬元、內湖區三軍總醫院 68.7 萬元，及北投區榮民總醫院 69.5 萬元，萬芳醫院周邊房價最容易入手。

住商不動產文山興隆加盟店店長劉書豪指出，萬芳醫院周邊有捷運站、學校、傳統市場及公園綠地，購屋詢問度高，這一帶因中古宅多，因此平均房價低，不過新大樓成交單價也能上看 9 字頭，例如「南方莊園」面公園的住宅，近年有多筆交易單價在 90 萬元以上，同社區無景觀的戶型單價約 7 字頭，以生活機能佳的新大樓來說，在台北市這樣的價格相當吸引人，值得一提的是，現在換屋族取向是「大換小、舊換新」，因此鎖定具管理的電梯大樓二房，但這種房型也是首購族的最愛，讓大樓二房成為市場熱門物件。

郎美囡表示，醫療院所周邊房市大多穩健，在需求面除了人口老化外，這幾年疫情影響讓國人更在乎鄰近醫療資源，另一方面，台北市醫學中心大部分靠近捷運站，附近商家多、有學區，生活便利性高，且醫護人員有就近居住的需求，醫學中心旁自住的比例高，故房價趨向穩定。