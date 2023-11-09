北市近7成銷售中新建案 每坪開價突破百萬元

台北居大不易，根據市調機構統計，截至今年 10 月底時，近 7 成台北市銷售中新建案，平均開價超過每坪 100 萬元，使台北市全區新建案平均開價來到每坪 122.9 萬元，年增幅 2.76%。至於每坪百萬元以下的區域則是蛋白區的內湖、文山、萬華及北投等 4 區，建案開價介於每坪 80.2-92.8 萬元。

住展此統計並發現，目前每坪開價 100-149 萬元的建案，是當前北市建案開價主流區間。

住展企研室經理成采錡表示，儘管從平均開價來看，內湖、文山、萬華及北投的建案價位相對低，不過包括內湖四期及五期、萬華捷運西門站周邊、北投北士科園區等，進場建案的開價都早已超過每坪 100 萬元。

住展統計歷年 10 月底台北市銷售中新建案開價分布， 2020 年北市每坪開價破百萬建案占比為 41.8％，2021 年占比來到 45.2%，2022 年占比大幅成長 15.4 個百分點，來到 60.6%，今年占比再上升 8.8 個百分點，為 69.4%，顯示目前北市每 10 個建案中，就有 6 個建案的平均開價超過每坪 100 萬元。

住展統計，近四年間，每坪平均開價 200 萬元以上的建案，約占北市整體市場 2.3-3.9%；開價介於 150-199 萬元的建案占比，2020 年為 11.3%，今年攀升至 21.3%；開價介於 100-149 萬元的建案占比，2021 年曾下滑至 27.7％，不過 2022 年便上升至 39.4%，並在今年 10 月來到 45%，顯示 100-149 萬元是當前北市建案開價主流範圍。

至於每坪平均開價 99 萬元以下的建案占比，2020 年達 58.2%，2021 年下滑至 54.8%，2022 年占比僅 39.4％，今年 10 月更只剩下 30.6%，四年間大減 27.6 個百分點。

成采錡表示，北市開價 99 萬元以下的建案占比迅速下滑，原因除新建案基於成本、行情考量，調升開價外，還包括每坪開價低於百萬元的建案，多數擁有相對低單價優勢，因此就算目前北市整體市況不佳，這類親民價新建案只要產品規劃、環境條件沒有太大問題，銷售表現往往優於區域平均，銷售期也較短。