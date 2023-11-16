美股重點新聞摘要2023年11月16日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/15 盤後)：思科 (CSCO)

日本 10 月貿易收支

美股財報 (11/16 盤前)：阿里巴巴 (BABA)、沃爾瑪 (WMT)、梅西百貨 (M)

美國 10 月工業生產、進出口、上周失業金數據

拜習會登場 美中元首盼修復兩國緊張關係

美國總統拜登與中國國家主席習近平 15 日在舊金山北加州費羅麗莊園舉行會晤，這是繼去年印尼峇里後時隔一年，兩國元首再次會面，兩人希望修復因經濟競爭以及軍事和外交失誤而緊張的關係。閱讀全文...

雙方談了四小時 同意恢復軍方高層溝通 習近平提到台灣

美國總統拜登周三（15 日）在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會晤，雙方談了四個小時，同意恢復軍方高層溝通，管控雙邊關係中的競爭因素。閱讀全文...

設備訂單放緩 思科本季財測令人失望 盤後一度崩跌 16%

因預估設備訂單持續疲軟，電腦網路設備商思科 (CSCO-US) 周三 (15 日) 發布本季財測令人失望，並大幅調降全年營收展望，盤後股價一度暴跌 16%。閱讀全文...

微軟推出兩款針對 AI、雲端運算晶片 採用台積電 5 奈米技術

微軟周三 (15 日) 在年度 Ignite 大會上推出兩款針對人工智慧 (AI) 與雲端運算的客制化晶片，分別是 Azure Maia AI 加速器以及透過安謀 (Arm) 架構設計的 Azure Cobalt CPU，兩款晶片將由台積電 (2330-TW) 代工製造，採用 5 奈米製造技術。另外微軟還與輝達、超微建立新的合作夥伴關係。閱讀全文...