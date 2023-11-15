在收購頁岩資產後 雪佛龍評估是否全部出售東德州資產

雪佛龍 (CVX-US) 表示，在今年稍早暫停開發後，該公司正在評估德州東部海恩斯維爾頁岩地層約 7 萬淨英畝土地的選擇。消息人士透露，全面出售是正在考慮的選項之一。

此舉將是這家能源巨頭的一小步，繼最近斥資數十億美元收購超過 70 萬英畝的美國頁岩資產後，該公司正尋求在未來 5 年內出售價值高達 150 億美元的資產。

雪佛龍上月表示，將以 530 億美元收購赫斯公司 (Hess Corp)(HES-US)，進軍北達科他州巴肯盆地。8 月，它完成對 PDC Energy 的 63 億美元收購，擴大其在二疊紀和 DJ 盆地的儲量。

這些交易使雪佛龍的投資組合每天增加近 50 萬桶美國頁岩油和天然氣。

雪佛龍發言人表示：「雪佛龍正在評估東德州資產的商機，並致力於安全地提供高回報和低碳。」但拒絕對過程進一步發表評論。

兩位熟悉討論情況的消息人士表示，雪佛龍正在考慮的選項之一是全面出售海恩斯維爾資產。並補充說，在宣布收購赫斯後的幾天內，該公司向一些潛在買家通報了其計劃於明年初出售這些資產的計畫。

一位消息人士說，雪佛龍仍可能考慮該土地的其他選擇，包括與該地區其他生產商合作，讓這些生產商開發這些資產，以換取利潤分成。

銀行家和其他參與能源交易的人士表示，由於該地區靠近美國墨西哥灣沿岸現有和計劃中的液化天然氣出口項目，海恩斯維爾的交易興趣可能會增加。

去年俄羅斯入侵烏克蘭導致西方對莫斯科能源貿易實施制裁後，對美國液化天然氣出口的需求激增。

兩位消息人士表示，這些面積的價值可能只有數億美元。其中一位消息人士補充說，雪佛龍從海恩斯維爾持有的一小部分資產中每天生產約 4,00 萬立方英尺當量的天然氣。

一位消息人士警告，該資產的估值最終將取決於多種因素，包括競標時的大宗商品價格預測以及競標者對該土地未開發潛力的估值。

大部分土地尚未開發，雪佛龍發言人證實海恩斯維爾的開發活動已於 7 月暫停，「這是常規業務規劃和投資組合優先順序的一部分」。

由於大部分資產仍有待開發，這可能會吸引尋求鞏固自己在該盆地地位的潛在買家，而此時能源投資者正在青睞擁有多年儲備的公司。