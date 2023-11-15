日本Q3經濟陷入萎縮 給央行繼續寬鬆的空間 

日本第 3 季國內生產毛額 (GDP) 萎縮 2.1%，不但遜於市場預期，是一年來首次衰減，顯示在經濟復甦疲弱的狀態下，讓日本銀行 (央行) 和日本政府有理由繼續推動支撐經濟的措施。

日本內閣府周三 (15 日) 公布，第 3 季 GDP 年化後萎縮 2.1%，不如比經濟學家預估的萎縮 0.4% 。這是日本經濟四季以來首次萎縮，也是兩年來首見同期萎縮，原因包括企業投資下滑、消費者支出未見復甦，且進口增加。

GDP 數據出爐後，日元應聲走軟，截稿前約報 150.59 日元兌 1 美元。

最新數據凸顯日本的經濟復甦比料想中脆弱，需要政府和央行的持續挹注。這也可能讓日銀大有理由延後貨幣政策正常化，畢竟眼前正面臨包括日元貶值、通膨居高不下、海外展望不佳等變數。

Hamagin 研究所經濟學家 Tsukasa Koizumi 說：「這是個疲弱的結果。尤其是消費者支出，夏季的服務業支出仍然相對穩健，對照之下，第 3 季的下滑特別明顯。我們看到通膨讓家庭更傾向削減支出。」

日銀總裁植田和男目前立場仍是按兵不動，直到看見薪資、物價和經濟成長有更明確增強的良性循環。然而植田最近也曾暗示，日本正朝 2% 穩定通膨目標邁進，由於這是貨幣政策正常化的前提，一度讓市場揣測政策即將轉向。

NLI 研究所經濟研究主管 Taro Saito 說，市場對政策轉向的期待仍在，但若進一步細究經濟狀況，不難發現貨幣政策正常化的初步情況可能已經受到威脅。

由於美日利差大，日元兌美元走勢持續低迷，周一最低觸及 151.91 日元兌 1 美元、逼近 152。日本財務大臣鈴木俊一已重申，日本政府將採取所有必要措施，因應匯率過度波動。

國際貨幣基金 (IMF) 之前預測，日元跌跌不休，恐讓日本以美元計算的經濟規模到今年年底掉到第四名，排在美國、中國和德國之後。

日本政府已祭出減稅和發放低收入戶補助的方式，幫助民眾因應高通膨的威脅。內閣府預測，振興措施能在未來三年內，每年提振經濟 1.2%。

大和證券首席經濟學家 Toru Suehiro 說：「日本政府希望藉由刺激方案，作為抵禦通膨的對策，並保障明年薪資持續成長。日銀也期待同樣的前景，因此規劃明年 4 月退出負利率政策，但第 3 季 GDP 數據顯示這條路恐怕難以實現。」