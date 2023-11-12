跟著股神加碼日股 卡位境外基金搶搭日本投資潮

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威計畫再度發行日圓債，市場認為是為加碼日股進行準備，再度掀起市場熱議，帶動國內三檔日股 ETF 富邦日本 (00645-TW)、國泰日經 225(00657-TW) 及元大日經 225(00661-TW) 股東人數持續增加，今年至今績效表現都維持在 2 成以上的水準，此外，元大日本龍頭企業基金、瀚亞日本動力股票基金等也是關注標的。

在日股重回市場主流下，三檔日股 ETF 人氣持續攀升，截至 11 月 3 日止，集保戶的股東人數，富邦日本衝上 7122 人、國泰日經 225 達 2038 人、元大日經 225 也上升至 3380 人，今年至今績效分別來到 26.3%、23.84%、25.25%，其中 00645 與 00661 的 ETF 規模截止 9 月底均已突破新台幣 10 億元大關。

台灣投資人除了布局台股、美股外，也正效法巴菲特將眼光投向日本，積極參與這波近年最大的「日股投資潮」。國內最大日股基金元大日本龍頭企業基金，自 7 月募集成立後，投資人數、規模持續同步成長，截止 9 月底，基金規模已達新台幣 334.56 億元，較成立時大幅成長 7 成。

巴菲特一向強調價值投資，自 2020 年起布局日股，今年 4 月更公開表示考慮加碼日股部位，以今年日股漲幅 23.67% 來看 (截至 11 月 7 日)，證明眼光精準，所帶動的「日股投資潮」方興未艾，根據日本財務省 11 月 2 日公布的統計數據顯示，10 月 22 日至 10 月 28 日外資在日本股市買超逾 106 億日圓，已是連續第 5 週加碼日股。

元大投信指出，今年 7 月募集的元大日本龍頭企業基金持續獲市場認同，據投信投顧公會統計，9 月定期定額月增人數進入排行前十名，規模同步成長，吸引包括彭博 (Bloomberg)、日本經濟新聞社等國際媒體關注。

元大投信認為，弱勢日圓推動的企業獲利成長，薪資上漲與通膨溫和增長，都實質推動日本經濟走出通縮，也反映在日股上漲。隨著日本經濟增強，市場臆測有可能結束負利率，增加發債成本，巴菲特於這波日圓貶值之際再發行日債，應是著眼日股潛力再複製成功經驗。

元大投信指出，弱勢日圓拉抬下的「日本製造業題材」，已實質對企業帶來獲利助益，包括豐田 (Toyota) 日前公布預估全年淨利 3.95 兆日圓，較之前的 2.58 兆大幅上修，正是拜弱勢日圓所提振的出口銷量新高之賜，亮麗業績也激勵豐田 11 月以來股價大漲 9.3%(截至 11 月 7 日)。現階段豐田為元大日本龍頭企業基金第一大持股，持續看好日本經濟復甦題材，鎖定弱勢日圓驅動日本製造企業的成長潛力，並同步布局經濟復甦受惠之大型金融股等產業，預期掌握競爭優勢的日本指標企業將領漲日股。

主要承銷商瑞穗證券 (Mizuho Securities) 日前指出，股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 計劃在今年二度發行日元計價公司債。這將是波克夏今年第二次發行日元公司債，該公司 4 月發行五筆不同期限的日元債券，總額高達 1644 億日元 (約 11 億美元)，巴菲特當時更造訪日本，與幾家商社高層會面。