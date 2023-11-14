睽違16個月 南韓10月記憶體出口重拾成長

南韓 10 月記憶體出口迎來 16 個月首次成長，為半導體需求復甦提供更多證據。

南韓產業通商資源部周二 (14 日) 公布，繼 9 月大減 18% 後，10 月記憶體出口年增 1%，並以多晶片封裝 (Multi-chip packages, MCP) 出口領漲，年增 12.2%，利潤最高的 DRAM 出口雖延續萎縮，但跌幅為一年多來首次縮小至個位數百分比。

除了半導體以外，南韓 10 月面板出口年增 13.1%，較前一月的 1% 大幅回升；智慧手機出口年減 3.3%，降幅較 9 月的 5.2% 改善。

半導體出口是南韓的重要經濟支柱。南韓央行預估，若貿易情況持續改善，明年經濟將成長 2.2%，高於今年稍早預估的 1.4%。

三星電子上月底公布第三季獲利表現優於市場預期，獲利衰退程度明顯較前一季改善，關鍵晶片部門的營業虧損也較 Q2 減少，並預測記憶體市場將於明年復甦。

另一記憶體巨頭 SK 海力士上季營收和獲利降幅也較 Q2 好轉，且 DRAM 事業已由虧轉盈，NAND 事業雖持續虧損，但已顯示改善跡象。

隨著海外需求出現復甦跡象，南韓上月出口年增 5.1%，為去年底以來首次成長，這對南韓成長前景和全球經濟需求復甦來說是一大正面信號。而今日公布的出口細項，也證明了半導體可望引領南韓出口成長並支撐經濟動能的觀點。