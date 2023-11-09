日本投資者9月淨買進美國公債創6個月新高 打壓日元匯率

日本財務省周四發布的數據顯示，日本投資者 9 月購買的美國公債達到 6 個月來最高，凸顯出資金流向殖利率較高的債券，這對日元帶來壓力。

數據顯示，9 月份日本的基金淨買進了 3.31 兆日元 (約 220 億美元) 的美國公債，同時出售了日本財務省追蹤的大多數其他主權市場的債務。

美國 10 年期公債殖利率在 9 月攀升了 46 個基點，收在 4.57%，而同期日本 10 年期公債殖利率上升 12.5 個基點，至 0.765%。最近幾個交易日，美國公債殖利率大幅下降，低於 9 月底水準，而日本公債殖利率有所上升，但兩者仍有超過 3.5 個百分點的差距。

東京 NLI 研究所資深經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示：「美國公債殖利率 9 月大幅上升，達到吸引日本投資者的水準，並加速了他們的購買。」

他指出，隨著人們猜測美國將在更長時間內保持較高的借貸成本。日元可能會升值，但美債殖利率為日元升值提供了相當大的緩衝。

隨著日本央行即將結束超寬鬆貨幣政策的猜測升溫，全球投資者正密切關注日本基金是否會將資金轉回國內市場，在此過程中減持美債，轉向歐洲和澳洲債券。

不過，最新數據表明，日本與美國之間巨大的殖利率差距，仍在吸引日本投資者購買美債。除了 4 月和 7 月，日本投資者在 2023 年的每個月都是美國公債的淨買家。

儘管日本政府官員警告，他們可能會對匯率的過度波動採取行動，但利率仍使日元承壓，並在 10 月 31 日跌至 151.72 的全年低點。11 月日元有所回升，但直至周四 (9 日) 上午，匯率仍在 150 上方，暫報 150.89 日元兌 1 美元。