投資失利+日元疲軟 日本軟銀上季虧損52億美元

日本軟銀集團周四 (9 日) 公布連四季虧損，上季錄得 52 億美元的季度虧損。這家日本科技巨頭減記了科技投資的價值，並受到 WeWork 破產的打擊。

這一結果表明，軟銀創辦人孫正義押注高成長新創公司的策略，帶來較高的波動性及風險。此外，即使像軟銀這樣以專注尖端技術而聞名的公司，也可能會因匯率等日常問題而陷入困境。

軟銀集團表示，日元疲軟推高了以美元計價的債務成本，導致該公司虧損加劇。

軟銀公布的財報數據顯示，今年第三季集團淨虧損 7890 億日元 (約 52 億美元)，相較之下，去年同期因出售所持有的中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US)，獲得 3.01 兆日元利潤，改善了財報數字。

儘管軟銀集團成功完成晶片設計商 Arm IPO，但由於 Arm 仍是子公司，從公開上市獲得的收益並不計入。

另一個與軟銀相關的頭條新聞，是 WeWork 周一宣布尋求破產保護。軟銀表示，將無擔保的 WeWork 票據兌換為股票和可轉換債券，上半年交易損失了 216 億日元。

儘管多年來軟銀已大幅減記了對 WeWork 數十億美元的投資，但該公司周四表示，其承諾為 WeWork 提供信貸支持，也使其投資公司上季度的負債增加了 575 億日元。