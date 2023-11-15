美股重點新聞摘要2023年11月15日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/15 盤前)：京東 (JD)、小鵬汽車 (XPEV)

美國 10 月 PPI、零售銷售

Fed 官員：通膨正以至少 40 年來最快速度降溫 但不會平穩下滑

美國公布 10 月通膨率降溫後，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，美國通膨正以至少 40 年以來最快的速度降溫，且失業率升幅有限，但同時警告，Fed 還有長路要走。閱讀全文...

CPI 數據報喜！Fed 傳聲筒和分析師皆預測：升息周期可能已終結

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐後，有「聯準會 (Fed) 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，聯準會可能不再升息，同時，華爾街分析師也紛紛預估，聯準會已在 7 月份完成本輪歷史性的升息。閱讀全文...

美眾院通過短期支出法案 參院兩黨領袖已表態支持

美國眾議院周二 (14 日) 通過一項短期支出法案，避免聯邦政府陷入停擺，該法案目前已送交參議院，且參院兩黨領袖均表態支持。閱讀全文...

美國會報告：晶片出口禁令有漏洞 中企仍爆買美日荷半導體製造設備

美國國會週二 (14 日) 發布的一份報告稱，儘管美國實施一系列旨在阻礙中國半導體產業發展的新出口限制措施，但中企仍在大量購買美國晶片製造設備，以及生產先進半導體。閱讀全文...