傳字節跳動Q2營收增至290億美元 逼近臉書母公司Meta

美媒《The Information》周二 (14 日) 援引知情人士消息報導，由於廣告和電商收入大增，字節跳動 (ByteDance) 今年二季營收年增四成至 290 億美元，增幅遠超包括臉書母公司 Meta Platforms(META-US)等以廣告為營收主體的網路公司，後者同期營收僅年增 11% 至 320 億美元。

另外，字節跳動今年上半年營收達到 540 億美元，幾乎等於 Meta 同期營收的 89%。字節跳動的去年營收成長 38% 至 850 億美元。

知情人士說，雖然字節跳動的大部分營收仍然來自於中國市場，但營收成長動能主要來自其海外版抖音 TikTok。該公司第二季海外市場營收占字節跳動總營收約 20%，而海外市場營收絕大部分主要來自於 TikTok，其他少部分營收則來自於遊戲和企業軟體業務。

數據顯示，字節跳動中國以外市場的總營收去年為 160 億美元，比 2021 年的 65 億美元和 2020 年的 12 億美元大幅增長。去年，字節跳動海外市場營收占該公司 850 億美元總營收的 19%。

去年 11 月 15 日，美國聯邦調查局 (FBI) 局長瑞伊 (Christopher Wray) 表示， TikTok 在美國的運營引起「國家安全擔憂」，相關官員正在調查 TikTok 能否繼續在美運營。

此外，該公司的投資者，包括紅杉資本中國基金 (Sequoia Capital China)、Coatue Management、泛大西洋投資集團(General Atlantic)、老虎環球(Tiger Global Management)、海納國際(Susquehanna International Group) 和軟銀(SoftBank)，一直在等待字節跳動上市以兌現投資利潤。

不過，由於監管環境不確定，字節跳動至今仍沒有清晰的上市路線圖，這也讓一些售出字節跳動股權的投資人，給該公司在二級市場的估值打折。

根據 Caplight 的估算，投資人目前給字節跳動在二級市場的估值為 2,310 億美元，這一估值大約為該公司過去 12 個月營收的 2.3 倍。相比之下，Meta 的 8,500 億美元市值，是其同期營收的 7 倍之多。

同時，TikTok 是字節跳動在中國的巨大現金牛。TikTok 一直有中國最大的網路廣告業務，過去幾年來發展為中國最大的電商平台之一，威脅阿里巴巴 (BABA-US)。

分析認為，雖然 TikTok 營收仍然只占字節跳動總營收的較小部分，但仍然是該公司營收成長的重要引擎。TikTok 的貢獻之所以重要，因為投資者擔憂字節跳動在中國的營收成長可能見頂，TikTok 已經取得絕對主導地位，市場占率已經接近飽和。

相比之下，TikTok 四年前啟動廣告業務，現在已經拓展到其他業務線，包括直播帶貨。而 TikTok 的線上商店 TikTok Shop 運營更加複雜，商店成為連接買家和賣家的平台，對每筆交易收傭金、交易費、廣告費和送貨費，而實際送貨則由協力廠商物流公司承擔。字節跳動電商營收最高的是東南亞市場，而在美國，該業務發展不久，預估今年可能虧損超過 5 億美元。