舊金山Fed總裁戴莉：現在宣布戰勝通膨還太早

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，貨幣緊縮固然有助於壓低通膨增速，但還不到決策官員認為應該感到安心的程度。

戴莉周五 (10 日) 於 CNBC 節目《The Exchange》受訪表示，有關通膨的消息還算不錯，但現在宣告勝利還為時過早。

在此之前，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周表示，他對貨幣政策是否足夠緊縮到能將通膨拉回 2% 目標沒有把握，此番言論令市場感到恐慌。

戴莉針對 Fed 制定政策的工作 (達到限制性利率水準) 提出比喻，如同騎在馬背上的騎士想要知道拉動韁繩的力道是否足以讓馬停下腳步。

她說：「你不知道馬是否感覺到韁繩足以限制牠的行動。就像馬一樣，我們知道我們現在所處的位置明顯具有限制性，但想要真的確定是否已對經濟採取足夠限制，必須觀察數據，看看經濟是否正在放緩。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上周二度按兵不動，將基準利率目標區間維持在 5.25%-5.50% 間，為 22 年來最高水準。

戴莉沒有針對利率前景發表評論，僅稱 Fed 可以評估未來的經濟數據，並採取相應行動。她將在明年成為 FOMC 輪值投票委員。