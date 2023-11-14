永豐餘：Q4年底旺季 整體市場仍未見明顯拉抬趨勢

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (14) 日舉辦法說會，永豐餘指出，雖然第四季將受惠年底節慶需求屬傳統旺季，但整體市場需求暫時未見明顯拉抬趨勢，將審慎評估並調整以因應市場變化。

從各事業群看，永豐餘表示，林漿紙事業群第三季獲利狀況已較上季改善，第四季為傳統旺季，預計營運能回到正常健康狀況。工紙紙器事業群部分，第三季營收、獲利皆成長，不過整體市場需求未見拉抬，加上外在系統性風險尚未緩解，廠商備貨趨於保守。消費者事業群方面，第三季營收也較上季成長，尤以高品質產品最受消費者喜愛。

永豐餘表示，為因應市場變化，將持續優化產品組合、提升資源效益，並持續強化產銷結構。

永豐餘第三季營收 184.86 億元，季增 2%，年減 9.4%。毛利率 13.4%，季增 1 個百分點，年增 0.1 個百分點。營益率 - 0.5%，季增 0.5 個百分點，較去年同期轉負。稅後純益 11.34 億元，季增 496.8%，年減 22.4%，每股純益 0.68 元。

永豐餘前三季營收 541.42 億元，年減 10%，毛利率 12.7%，年減 1.8 個百分點，營益率 - 0.9%，較去年同期轉負。前三季純益 13.87 億元，年減 40.4%，每股純益 0.8 元。