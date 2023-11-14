〈鴻海法說〉Q3三率三升純益季增3成 EPS 3.11元創7季高、同期次佳

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日公告第三季財報，三率三升帶動下，稅後純益 431.28 億元，季增 31%、年增 11%，每股純益 3.11 元，創 2021 年第一季以來 7 季新高、歷史同期次高；累計前三季稅後純益 889.53 億元，年減 12.4%，每股純益 6.42 元。

鴻海第三季營收 1.54 兆元，季增 18%、年減 12%；毛利率 6.66%，季增 0.25 個百分點、年增 0.5 個百分點；營益率 2.99%，季增 0.62 個百分點、年增 0.21 個百分點；淨利率 2.79%，季增 0.27 個百分點、年增 0.58 個百分點。

累計鴻海前三季營收 4.31 兆元，年減 8%、毛利率 6.37%，年增 0.18 個百分點、營益率 2.73%，年減 0.05 個百分點、淨利率 2.06%，年減 0.11 個百分點。

回顧鴻海第三季四大產品表現，消費智能、雲端網路符合預期；電腦終端季增優於預期，年對年衰退幅度也較預估收斂；元件及其他季增雖然符合預期，但年對年持平，略低於原本預期。

第三季四大產品營收比重來看，消費智能產品 54%、雲端網路產品 22%、電腦終端產品 18%、元件及其他 6%。