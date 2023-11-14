〈鴻海法說〉Q4營收估季增年減 全年毛利率可望優預期

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，展望第四季，董事長劉揚偉表示，在消費智能產品強勁成長帶動下，營收將明顯季增；不過，因為今年總體環境不佳，因此會較去年同期下滑，全年則維持略低於去年的看法，但毛利率可望略優去年。

四大產品來看，劉揚偉說明，消費智能產品進入出貨旺季，將有強勁季增，但因為智慧手機以外的產品動能趨緩，因此年對年衰退；元件及其他產品受惠消費智能產品帶動，同樣會有強勁季增，並較去年同期成長。

雲端網路產品方面，劉揚偉表示，第四季雲端服務商 (CSP) 需求穩定，品牌客戶經歷一年庫存調整也恢復成長，但網通尚未復甦，因此第四季估季對季持平、較去年同期衰退。

電腦終端產品第四季雖然客戶新品上市以及節日銷售旺季，但因為第三季返校需求高，因此整體估持平上季；與去年同期相比，因今年以來電腦市況放緩，因此估將呈現年減。

全年來看，劉揚偉認為，維持營收略低於去年的預估，其中，元件及其他產品因非主要業務需求下降，原本預估成長下修至持平，消費智能、雲端網路、電腦終端等產品則維持衰退看法。

毛利率方面，財務長黃德才指出，年初認為今年將受到產品組合、通膨、匯率、新事業資本支出折舊費用影響，當時保守預估頂多持平去年，但透過提升零組件市佔率、加強成本管控等，第三季毛利率 6.66%，創近 6 年新高，前三季也優於去年同期，若沒有重大變化，全年毛利率將優於去年。