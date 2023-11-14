需求旺盛 汽車板廠健鼎、定穎及高技Q3獲利同創新高

在市場需求轉旺同時，汽車板廠掌握有利的匯率條件，最新財報包括健鼎 (3044-TW)、定穎 (3715-TW) 及高技 (5439-TW) ，第三季獲利同創新高，其中又以健鼎單季每股純益 4.07 元表現最佳。

高技今 (14) 日公布第三季營收 11.03 億元，毛利率 19.2%，季減 0.85 個百分點，年增 2.61 個百分點，稅後純益爲 1.5 億元，季增 6.26%，年增 56.22%，每股純益 1.61 元。

高技前三季營收 32.2 億元，毛利率 19.97%，年增 1.87 個百分點，稅後純益 4.03 億元，年增 35.31%，每股純益 4.34 元。

高技第三季出貨結構仍以網通板 40% 最高，30% 爲汽車板、25% 爲電工板，5% 爲半導體應用；第三季產能利用率爲 75%。

健鼎第三季營收 162.39 億元，毛利率 22.12%，季增 5.07 個百分點，年增 3.92 個百分點，稅後純益 21.39 億元，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元，創新高。主要受惠汽車板、伺服器板及記憶體模組板出貨成長。

健鼎前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。

定穎第三季營收 42.09 億元，毛利率 26.83%，季增 6.87 個百分點，年增 10.27 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，單季每股純益 1.51 元，定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，毛利率 22.42%，年增 5.76 個百分點，稅後純益達 7.51 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。

定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，定穎指出，目標全年營收持平或小幅衰退，但獲利可望成長，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。

定穎指出，第三季毛利率走高主要是出貨產品組合優化、黃石二廠開出產能效率，及整體產能利用率的提高，使單位成本下降。

定穎指出，第四季包括 AI 加速卡及車用 ADAS 板、車用雷達板的高階產品大幅將量產出貨，貢獻獲利。