〈房產〉台北C1/D1開發大樓14日舉行立柱典禮 預計2027年完工

預估投資金額達 606 億元的台北 C1/D1 開發大樓新建案今 (14) 日舉行立柱典禮，預計 2027 年完工。台北市捷運局表示，C1/D1 用地基地面積達 9,600 坪，新建工程包括 2 棟摩天塔樓、1 條聯通台北車站的高架步行台北長廊、多功能花園露台，以及大面積做為公共文化用途的公益客廳。

台北市捷運局指出，C1 大樓為 55 層樓高、D1 大樓為 74 層樓高，總樓地板面積達 17 萬坪，擁有全台最優越的 6 鐵共構，每日通勤人潮估計將逾 50 萬人次，是台北市中心最關鍵的樞紐，國內外旅客到達臺北、認識台北的第一站。

C/1/D1 開發大樓完工示意圖。(圖：台北市政府提供)

台北市捷運局鄭德發局長表示，C1/D1 開發大樓作為臺北西區的重要開發案，與市政白皮書中都市再生、文化城市、觀光復甦等多個項目息息相關，未來也將呼應西區整體建設計畫，為臺北市注入新的活力與風采，讓世界看見臺北。

台北市捷運局說，C1/D1 開發案由台北雙星股份有限公司攜手美國 SOM 設計事務所、三大聯合建築師事務所、永峻工程顧問等國內外知名頂尖團隊，將為臺灣打造首座同時擁有台灣 EEWH 綠建築、美國 LEED 綠建築及美國 WELL 健康建築等三大認證的智慧綠能建築。