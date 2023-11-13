佳世達Q4估季增 下半年持平上半年 明年重返成長

佳世達 (2352-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長陳其宏表示，第三季營收不如預期「很抱歉」，不過，第四季估季增、下半年約持平上半年，明年則會比今年好，但不會有太明顯的成長。

佳世達第三季營收 503.7 億元，季減 3%、年減 16%，不過，毛利率 16.6% 衝上 20 年單季新高；稅後純益 12.02 億元，季增 17%、年減 81%，每股純益 0.61 元，累計前三季每股純益 1.3 元。

陳其宏直言，第三季旺季不旺，營收未能如預期逐季增，所幸獲利有維持住達標，業績下滑主要是投影機及網通需求轉弱，顯示器雖然有復甦，但速度不快，醫療事業表現相對較佳。

陳其宏認為，明年會比今年好，但增幅多少比較難預估，因為升息、地緣政治等黑天鵝還是太多，「舊的不去、新的又來」，因此整體還是要保守，會持續優化產品及產能布局。

各事業表現來看，佳世達說明，資訊事業，其中顯示器營收季增 5%，醫療事業第三季合併營收季增 2%，智能方案營收季增 4%，網通事業受到客戶調節庫存影響，第三季季減 24%。

佳世達經營團隊認為，網通預計將從 IP Cam、家用設備等消費性產品開始復甦，再來才是企業產品；投影則已見回溫，11 月訂單與第三季底相比，多了 2-3 成，預計年底至明年初可望回到正常。

在產能布局上，佳世達總經理黃漢州表示，配合客戶需求、降低關稅成本，會持續擴大越南布局，也會針對網通等既有產線同步優化。財務長洪秋金認為，今年以來廠房投資約 20-30 億元，明年估約持平今年，設備都是以移轉為主，因此資本支出不會太大。