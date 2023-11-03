〈富采法說〉持續布局車用市場 隆達今年車用營收有望翻倍成長

富采 (3714-TW) 今 (3) 日召開線上法說會，受到終端需求疲弱影響，第三季營運旺季不旺。富采集團持續布局車用市場，晶電及隆達皆看好第四季及明年車用市場，其中隆達今年車用營收有望翻倍成長。

晶電部分，董事長范進雍表示，從車外燈來看，包含尾燈、方向燈及煞車燈，市占率已經達 50%，業績要再成長有難度，因此積極拓展新領域與新技術。范進雍說明，目前正嘗試將車外燈轉為顯示器，並採用過去 Mini LED 成功案例進行，未來也可能使用 RGB。

車內部分，范進雍指出，車用背光成長非常快速，會開發最適合的晶片供車用背光使用。另外，由於晶電在紅外線領域技術領先，因此車內感測產品在市場上也有不錯的佔有率，且隨著安全意識提升，市占率有望再提高。

隆達董事長唐修穆也相當看好車用市場，預期在車用背光及照明產品需求帶動下，車用營收今年營收將較去年翻倍成長，營收占比將超過 10%。

唐修穆說明，車用背光、照明以及感測三大領域為重要發展目標。其中車用背光部分，包含儀表板及中控台，大量使用 Mini LED 全陣式可調陣列 (Full Array Local Dimming) 產品。由於隆達在 Mini LED 領域耕耘多年，因此領先導入 Mini LED 全陣式可調陣列產品至歐美車系，也成為最主要的車用營收貢獻來源。

隆達未來將持續開發下一代產品，包含模組化、曲面應用以及最低能耗的產品。唐修穆樂觀預估， 2024 年至 2026 年車用背光年複合成長率有望超過 40%。

從應用來看，晶電第三季顯示看板佔 27%、車用佔 25%、照明佔 14%、筆電／顯示器／手機背光佔 13%、感應／特殊應用佔 9%、電視背光佔 4%，以及 8% 的其他產品。隆達筆電／顯示器佔 40%、電視背光佔 13%、車用佔 12%、感測佔 9%、照明佔 7%。