巧新10月營收創近2年單月高點 全年有望寫新猷

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 公布 10 月合併營收衝上 7.14 億元，月增 0.95%，年增 40.45%，不僅創同期新高紀錄，更創 2021 年 12 月以來單月新高。展望第四季，巧新表示，主要客戶拉貨力道不變，樂觀看全年營收有望挑戰新高紀錄。

巧新前 10 月合併營收 62.87 億元，年增 18.11%。

巧新指出，受惠傳統汽車產業旺季到來，帶動主要歐、日等品牌車廠客戶對客製化輪圈的拉貨力道強勁，包括 JLR、Porsche、Toyota 和 Mercedes Benz 等歐、日豪華品牌車廠客戶，在暑休後，需求穩定且持續成長。

進入第四季後，巧新觀察，品牌車廠目前皆火力全開衝刺銷售，並提前準備明年新車款的上市計畫，對整體營運向上成長深具信心。

巧新預估，全年出貨量朝兩位數年成長的目標前進，全年營收有望挑戰歷史新高，同時，將持續優化產品結構、改善製程效率、拉升再生鋁圈出貨量，同步提升獲利能力。

巧新是國際知名超跑與豪華品牌車廠的一階供應商，除積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，從本業核心業務出發推出的再生鋁 RESAICAL®，已成為客戶的 ESG 減碳最佳夥伴，再生鋁 RESAICAL® 的使用量截至 10 月底達總用量 30%，新增客戶核可也持續進行產品驗證與導入，預計 RESAICAL® 明年使用量將有較大成長。

另外，巧新自身落實節能減碳行動，第一季底完成太陽光電能源 1.49M 建置導入巧新屏東新廠，為碳權超前布局，目前太陽能板的發電量平均每年有 180 萬度電供自用。