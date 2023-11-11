ECB總裁拉加德：通膨有復熾可能 維持高利率有助降溫

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周五 (10 日) 表示，將存款機制利率維持在 4% 至少幾季的時間應該足以抑制通膨，但若有必要央行官員會考慮進一步升息。ECB 在上月結束連續 10 次升息，投資人現在預估 ECB 下一步行動是降息，最快可能會在明年 4 月。

留意能源價格走勢 通膨可能再升溫

根據歐元區在 10 月底公布的數據，該區整體通膨率降至逾兩年來新低水準，核心通膨也寫一年以來新低。然而，中東衝突的前景可能推高油價，這對 ECB 決策者密切留意的經濟展望構成威脅。

拉加德表示，必須留意未來能源價格走勢，不要認為通膨會停留在上月的好成績，而且會持續表現優異。她指出，因為能源價格只是比去年同期低，通膨降溫可能只是曇花一現，物價甚至可能會在短期加速。

重申維持高利率 暗示不再升息

利率方面，拉加德說以目前的利率水準來看，倘若維持足夠長的時間，將能對把通膨拉回 2% 目標做出相當大的貢獻，至於高利率要維持多久可以再進一步討論，但如果在此期間出現重大意外，就會重新審視這一做法。

有分析認為，拉加德現在強調利率維持夠久一段時間的意思可能暗示，即便通膨上升也不需要再次升息。她還提到，央行越來越有信心認為當前的貨幣政策應該能奏效。

未來幾季都不會有降息的考慮

值得注意的是，拉加德曾在 ECB 貨幣政策會議記者會上迴避有關考慮降息可能性的問題，當時她說現在要談降息還為時過早。但自此之後，ECB 決策者開始公開討論這個問題，但英國央行總裁內格爾 (Joachim Nagel) 本周堅稱，這樣的討論沒有幫助。

拉加德在周五再次對此事發表意見，她警告說「未來幾季」不會有任何降息舉措，她還強調利率就是要維持「足夠長的一段時間」。

另外在被提及是否會加快量化緊縮 (QT) 時，拉加德堅稱不會接出售債券，但官員計畫在某個時候討論對疫情緊急債券購買計畫 (PEPP) 的再投資。