〈美股早盤〉投資人消化Fed主席鮑爾鷹派言論 主要指數開高

美股主要指數周五 (10 日) 開高，投資人消化聯準會 (Fed) 主席鮑爾鷹派言論，並期待下周關鍵經濟數據，好從中尋找有關貨幣政策路徑的更多線索。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1%。

政經消息方面，美國高級政府官員日前宣布，總統拜登將於下周三 (15 日) 與中國國家主席習近平舉行會談，這是兩國領導人一年來的首次對話。

外媒報導指出，兩人在亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會期間舉辦雙邊會談，目的是穩定兩國關係以及全球相關議題，但美方官員淡化有任何明顯進展的期望，強調重點是消除雙邊關係的誤解。

Fed 主席鮑爾在昨日的談話中表示，若有必要將毫不猶豫升息，鷹派論調影響投資人情緒。有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報 (WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 撰文表示，即便 Fed 利率繼續按兵不動，但沒有確切證據表明通膨進一步放緩的情況下，Fed 仍會保留升息的選擇。

另一方面，過去 3 個月彌漫美股的謹慎情緒，如今已轉變為「年終貪婪」。美銀分析師 Michael Hartnett 表示，投資人預期美債殖利率率會下降。

美銀援引 EPFR Global 的數據表示，這種樂觀情緒反映在資金流動中，截至 11 月 8 日的一周，全球股市的資金流入達 88 億美元。不過 Hartnett 表示，現金仍是資產類別的首選。本周約有 777 億美元流入貨幣市場基金，使其創下 1.4 兆美元的年度資金流入紀錄。

截至台北時間周五（10 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.53%，至每股 322.26 美元

有媒體報導，Meta 正與騰訊控股達成初步協議，將在中國銷售一款價格更低的新型虛擬實境頭戴式裝置，騰訊將從 2024 年底開始銷售。對於這款 VR 頭戴裝置，消息指出 Meta 打算採用高性價比鏡頭，同時也會於其他市場推出。與三年前推出的 Quest 2 相比，新頭戴裝置將配備更先進的圖形處理器。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.19%，至每股 130.49 美元

美銀表示，Google 正在失去搜尋市場市占。該銀行援引 Statcounter 的數據表示，截至 10 月份，Google 搜尋引擎在搜索市場的占有率為 91.6%，儘管自去年 ChatGPT 推出以來「相對穩定」，但比去年下降了 79 個基點。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.35%，至每股 212.73 美元

近期有消息報導，特斯拉在中國銷售的部分本土生產車款可能大幅降價，最大降幅最高可能達到人民幣 4 萬元。對此，特斯拉相關負責人回應中國媒體表示該消息是謠言，為不實消息。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月密大消費者信心指數初值預期 63.7，前值 63.8

華爾街分析：

前美林交易員 Tom Essaye 表示，美股要想從現在開始持續反彈，還需要一個尚未得到的東西─美債市場的平靜。短期大幅下跌對股市來說並不比短期大幅上漲更有利。

高盛首席經濟學家預估，Fed 升息周期對 GDP 成長的拖累主要發生在 2022 年和 2023 年初。他認為，最大的負面影響已過，對美國經濟前景「相當樂觀」，預估 Fed 在 2024 年第四季之前「什麼都不會做」(指對利率)。