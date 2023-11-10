〈房產〉全台中古屋十大熱區出爐 桃園這兩區成交最火熱

近年來全台房價快速攀升，許多預售屋價格不斷創高，使不少民眾逐漸將目光轉向中古屋。房仲業者根據實價登錄資料，統計近一年全台屋齡五年以上中古屋的十大交易熱區，發現桃園市的「中壢區」和「桃園區」直接包辦交易量前二名，新北市則以 4 個行政區入榜為最多。

房仲業者依統計資料指出，如果想在全台中古屋十大熱區買房，千萬宅僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」這 3 區可選擇。

統計顯示，近一年全台十大熱區中，桃園市的「中壢區」在這一年內交易量達 3046 筆居冠，第二名的「桃園區」也以 2869 筆緊追在後，這兩區中古屋交易都十分火熱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前「中壢區」人口數逾 42 萬人，僅次於桃園區，是全桃園市第二大人口都會區，再加上區域發展漸趨成熟，又有工業區設置，因此自住剛性需求強勁。近年來也受惠於機場捷運題材發酵，機捷延伸到市區各站陸續完工，促使本區房價明顯上揚。該區的高鐵青埔及過嶺重劃區等新興重劃區的預售屋更是價量齊揚，中古屋交易熱潮也被帶動起來。這幾年來桃園市政府也積極完善中壢區的各項公共建設，包含鐵路地下化工程、捷運藍線延伸機場、綠線興建及中壢運動公園開闢規劃等，讓交通路網及公共設施完備後，使中壢區房市能更加興盛，因此也成為全台行政區中古屋交易量之首。

陳金萍說，至於第二名的「桃園區」目前人口數逾 46 萬人，為全國人口第二高的行政區，也是桃園市的政經中心。桃園區內商業發展集中在桃園站前生活圈，近年推案則集中在中路重劃區內。該區一直以來也是桃園市發展重鎮之一，不僅有多條公車路線可直達雙北地區，還有台鐵桃園站，國道一號、二號，及台 1 線經過，桃園捷運也正有三條路線正在規劃、興建當中，預計於 2026 年完工。未來再搭配上 TPASS 通勤月票，讓該區交通更加便利。而極具發展性的前景也使當地房市十分熱絡，吸引許多有自住需求的購屋族群進駐。

這幾年全台房價齊漲，讓總價 1000 萬元內的房屋越來越稀有，觀察近一年全台中古屋十大熱區中僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」3 區。陳金萍指出，桃園市作為電子零組件製造業、光電等產業重鎮，也具備航空城區位優勢，就業機會多帶來強勁自住需求，加上桃園屋齡普遍相對年輕、房價也較鄰近的雙北及新竹親民。而「中壢區」又屬發展成熟的生活圈，且能往外延伸新興發展的重劃區，故而成為許多自住客的首選區域。中壢也因為發展時間較早及擴及的範圍較廣，當地有很多屋齡 20 年以上的中古屋，因此平均總價還能落在千萬以內，購屋族群也更有機會以較低預算買到物美價廉的產品。

陳金萍指出，「淡水區」是前十名中古屋交易熱區中，新北市唯一平均總價還在千萬以內的行政區。該區地處雙北相對邊陲地帶，交通成為當地的一大痛點，再加上維護成本過高、外地的投資客漸漸撤離等因素，使得以自住需求為主的淡水區，當地中古屋平均總價還能有著千萬以內的實惠價格。若能接受通勤時間較久且想買在雙北地區的購屋族群，淡水區是個可考慮的選項之一。