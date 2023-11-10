〈成電論壇〉第三屆登場 五位重量級校友探討生成式AI發展趨勢

國立成功大學第三屆成電論壇今 (10) 日登場，本屆主題為「生成式 AI」，今年邀請五位畢業系校友蒞臨，包含東台精機 (4526-TW) 董事長嚴瑞雄、華碩 (2357-TW) 執行長胡書賓、華邦電 (2344-TW) 總經理陳沛銘、奇景光電 (HIMX-US) 副總陳有棟、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠，分別就 AI 驅動智慧製造、生成式 AI 的發展應用與未來進行分享與探討。

成大校長沈孟儒重視不斷學習新知，全程參與論壇活動，並表示，跟校友見面就像家族再度重新聚會般溫馨熱鬧，感謝畢業校友在各行各業的努力，讓世界看見成大。成大連續 9 年都是企業最愛，來自於團隊合作、人際溝通、學習意願、具韌性等特質，目前學校正在翻轉，邀請大家一起，共同讓學校愈來愈好。

成大電機系友會理事長暨旺宏 (2337-TW) 電子董事長吳敏求表示，自擔任理事長以來，3 年前首次推動「成電論壇」，探討前瞻科技趨勢，讓師生與產業界近距離對話，激盪創意的火花。未來將規劃設置青年教授講座，每位講座每年提供 100 萬元獎勵，延攬傑出優秀的國內外年輕教授人才於成大任教，教授新知與傳承經驗，提升台灣科技整體的創新動能。

第一屆成電論壇探討 IC 產業發展與佈局，第二屆則著墨電動車產業的發展與第三類半導體 SiC 在電動車產業的應用。今年則以引發改變世界熱潮的「生成式 AI」為論壇主軸，關注 AI 快速發展推動科技再一次進步創新的未來趨勢。

東台精機董事長嚴瑞雄以「AI 驅動的智慧製造」為題，敘述生成式 AI 的出現，讓 AI 技術能在區分和理解數據上創造出新的解決方案和創意，解決智慧製造少量多樣的挑戰，大幅加速 AI 導入的時程。讓生成式 AI 與現有 AI 的結合，拓寬智慧製造的應用範疇，也定義新的發展方向。相信生成式 AI 將繼續推動智慧製造技術的創新和進步，讓大家共同邁向製造者的桃花源。

華碩共同執行長胡書賓以「生成式 AI 的發展、應用及生態系」為主題，透過簡單易懂的譬喻，為現場帶來有關 AI 演進、產業鏈生態系、大型語言模型等宏觀面分享。她提到，過去 AI 1.0 可以解決是非題、選擇題，現在 AI2.0 生成式 AI 可以解決申論題，應用層面更廣。

胡書賓也以台智雲為例，這是國科會在 2018 年投入 50 億建置可用於模型訓練的 AI 超級電腦為基礎的超算力雲服務公司，今年 5 月便推出利用 2000 億個文字與近百萬的訓練樣本所做出的福爾摩沙大語言模型，提供台灣各產業發展生成式 AI 重要關鍵的基礎建設。

胡書賓強調，生成式 AI 驅動知識生成、應用、生產力創造的典範轉移，台灣產業鏈具有競爭力，應擁抱生成式 AI 帶來的未來契機，推動台灣成為亞洲 AI 生態系強國，創造另一護國神山。

華邦電總經理陳沛銘以「Memory for AI」主題分享，看好 AI 對記憶體是一個充滿挑戰但也充滿機會的領域，期待記憶體技術能為 AI 領域未來描繪出更加輝煌的前景。

以技術面而言，AI 模型中，特別是大型的語言模型如 ChatGPT，需要大量的記憶體來處理龐大的參數作訓練，傳統記憶體技術已顯現瓶頸。為滿足 AI 模型的龐大需求，記憶體必須進一步革新的趨勢。

伴隨 AI 技術普及，Edge AI 應用也逐漸蓬勃發展。記憶體需配合其應用特性架構開發特殊的創新技術，例如：發展高效能、高頻寬、低延遲、低耗電的記憶體，以及利用 3D 堆疊技術增加記憶體容量及頻寬等技術創新，也是未來關注的重點。

奇景光電副總陳有棟以「微型機器學習 (TinyML) 發展及應用」為現場帶來不同的 AI 應用實例。他提到，未來 10 年人工智慧運算會從「雲端」到「邊緣端」蓬勃發展，而 TinyML (微型機器學習) 技術將人工智慧運算推向設備的最終端，結合感測器和嵌入式系統在終端以極低功耗，低成本，低延遲完成邊緣機器學習運算，對於物聯網，穿戴式設備，智慧家居，智慧健康監控和工業自動化等應用都帶來突破性的發展。

不過，微型機器學習也必須同時克服工程面的硬體設計，機器學習算法優化，開源工具鏈整合等問題，及商務模式上應用碎片化等問題，以奇景光電 WiseEye 平台為實例，透過整合低功耗影像感測器及終端人工智慧處理器，如何克服這些工程與商務的困難，並提出結合 TinyML 生態圈的未來發展方向。

耐能智慧執行長劉峻誠以「個人化 GPT：未來在終端」進行分享，並在現場展示沒有連接網際網路的「私有化 GPT」，舉凡搜尋世界名人相關資料、語言翻譯或寫程式等該 GPT 的回覆時間都很即時，隨後他更強調這些技術小型電路就能實現，而且沒有風扇、可以像積木一樣堆疊，符合各式市場需求，引發現場諸多好奇。

劉峻誠提到，考慮到運行 ChatGPT 所需的 GPU 計算資源可能導致碳排放增加和成本上升，這對實現 AI 的民主性構成挑戰。終端算力 NPU 可同時解決延遲和隱私揭露問題，通過在邊緣運行 AI 演算法，實現最小延遲，成本效益顯著。

今年是成大電機系創系 92 週年，現任系主任江孟學教授表示，感謝成電文教基金會系友支持捐助母系，持續籌辦三屆成電論壇活動，今年第三棟大樓啟端館正式啟用，設立崇華講堂、OpenLab，加上半導體學院團隊進駐，結合敏求智慧運算學院與電資學院資源，讓電機系師生有更充裕的研究環境與空間，電機系為一系多所的大電機學群，目前教師 79 名、學生人數共 1800 多名，每名教師平均研究經費每年約為新台幣 400 多萬元。

感謝創惟科技王國肇學長捐助高額 400 萬之大學申請入學獎學金及每年 100 萬之教授論文獎勵、達爾集團盧克修學長捐助高額 300 萬獎學金予電機系普渡雙聯組分科測驗入學成績優異者，亦贊助成大 Nova 辰星計畫 2 萬美元出國獎學金，以及各級系友們持續捐助之各項獎學金讓成大學弟妹在學習環境上擁有更多豐沛資源，藉以鼓勵學弟妹培養個人軟硬實力、提升遠見、拓展國際視野。

同日於電機系館 1 樓舉辦「創新系統應用與設計成果展示」，邀請電機系前一年度全國性校內外獲獎作品或執行計畫金額單年達 1500 萬以上經費之國家計畫團隊共同參與展示，共計 8 組團隊參展，領域多元，包含高綠能占比多重微電網區塊鏈調度平台、街路等級調整率 AI 自動評估系統、物聯網微處理器系統、AI 智慧投資、血氧影像分析預測系統、心臟疾病診斷晶片系統、非接觸式液滴噴射系統、元宇宙之生成虛擬代理人臉與同步互動等。

第三屆成電論壇與創新系統應用與設計成果展示，由成大電機系與成電文教基金會主辦，旺宏電子、南茂科技、佳世達科技、耐能智慧等公司協辦，藉由成電論壇講者分享與創新系統應用與設計成果展示之活動，提升成大電機系優質研究能力與加深學術與產業界的互動及交流。