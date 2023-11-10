電信三雄10月營收雙增 中華電坐穩獲利王 累計EPS 4.1元

電信三雄今 (10) 日公布自結數，在 iPhone 15 新機銷售挹注下，三家電信商 10 月營收均呈現雙增；獲利方面，中華電 (2412-TW) 坐穩獲利王寶座，10 月每股純益 0.4 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.31 元、遠傳 (4904-TW)0.29 元；中華電前 10 月每股賺 4.1 元，同樣超過台灣大 3.39 元、遠傳 2.86 元。

中華電

10 月營收 194.4 億元，月增 5.1%、年增 1.1%；EBITDA 71.9 億元，月增 4.8%、年增 1.7%；稅後純益 31.1 億元，月增 8.7%、年增 7.8%，每股純益 0.4 元。

前 10 月營收 1807.8 億元，年增 2.4%；EBITDA 728.2 億元，年增 0.5%；稅後純益 317.7 億元，年增 2.6%，每股純益 4.1 元。

中華電信表示，累計至 10 月底，整體營收與財務績效穩健走揚，超越預期。個人家庭事業群營收持續向上，企客事業群穩定發展，國際事業群營收維持年增率雙位數。

10 月整體行動業務持續勁揚，在行動服務品質不斷推升 5G 用戶數與整體 090 門號數、行動數據受惠國際漫遊帶動營收成長，推升整體行動服務營收年增 6.3%，連續 31 個月成長；行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 年增 4.9%，也連續 31 個月上揚，行動月租型離網率則年減 23.2%，持續保持電信業最低。

另外，固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，寬頻接取營收年增 3.2%，數據網路營收年增 1.1%，其中 Wi-Fi 營收年增率近 50%，表現強勁。iPhone 15 系列銷售暢旺帶動銷貨收入增加。ICT 整合專標案因平台建置專案入帳，營收達雙位數成長。

遠傳

受惠 iPhone 15 新機銷售強勁帶動客戶升級 5G、新經濟營收貢獻和漫遊業務持續增溫等因素，10 月、前 10 月營收雙成長。10 月合併營收 89.23 億元，月增 4%、年增 7.9%；EBITDA 26.59 億元，月減 2.4%、年增 3.3%；稅後純益 9.59 億元，月增 1.8%、年增 17%，每股純益 0.29 元，年增 17%，維持強勁雙位數增長。



累計前 10 月營收 761.47 億元，年增 4.2%；EBITDA 265.93 億元，年增 4.4%；稅後純益 93.07 億元，年增 18.1%；每股純益 2.86 元，年增率達 18.1%。

遠傳致力運用資通訊核心技術打造綠色新經濟，協助公私部門創新轉型，共同邁向「2050 淨零排放」目標，推出交通號誌不斷電系統 UPS)，有效再利用 Gogoro、光陽電動機車電池作為路口號誌電力備援，除了已導入台北市共 187 處重要路口，也開始在高雄市進行試行。

台灣大

10 月營收 148.2 億元，月增 3.3%、年增 3.3%；EBITDA 28.3 億元，與前一月相當、年增 4.3%；稅後純益 8.7 億元，月減 1.1%、年增 5.3%，每股純益 0.31 元。

累計前 10 月營收 1445.7 億元，年增 6.3%；EBITDA 291.7 億元，年增 2.7%；稅後純益 95.5 億元，年增 2%，每股純益 3.39 元。

台灣大說明，iPhone 15 系列開賣以來成果斐然，選搭月租 1399 元以上高資費者占比較前一代提升，加上台灣大哥大獨門方案助攻，有效推動用戶升轉 5G，並在漫遊與遊戲相關收入加持下，10 月行動服務營收創 2019 年 1 月後單月新高，年成長率 7.7%，其中智慧型手機月租 ARPU 年成長 5.8%，達 724 元，為近四年新高、月租用戶月退租率維持低檔，僅 0.7%。行動業務大幅推升整體電信服務營收，年增率逾 7%，帶動 10 月份電信營業利益較去年同期成長 10%。