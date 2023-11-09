一文解讀OKX訊號廣場：像專業人士一樣交易，海量優質訊號可靈活訂閱

雖然訊號策略讓投資行為更趨向科學，但主要面向專業的個人或者機構使用者。為降低訊號策略使用門檻，讓普通使用者也可以享受專業使用者的訊號交易，OKX 獨家上線了訊號廣場。

OKX 訊號廣場支援訊號建立者在建立訊號同時釋出訊號到訊號廣場，同時使用者可以根據訊號的綜合表現選擇訊號，並根據需求選擇按月付費、分潤支付、以及免費三種訊號訂閱模式，並使用優質訊號建立訊號策略，實現自動買賣。

通俗理解，使用者可以透過 OKX 訊號廣場進行訊號跟單，像專業人士一樣進行科學交易。

海量優質訊號可靈活訂閱

訊號建立者經過 OKX 的嚴格篩選，由來自全球的最聰明、最專業的投資人士和機構組成，他們不僅具備專業的金融和加密交易知識，還具備豐富的交易實戰經驗，實力雄厚，透過程式碼程式設計等方式，提供海量優質的交易訊號供使用者靈活訂閱。

當前社會正加速邁入 Web3 和數字時代，交易方式也在隨著大資料、機器學習、區塊鏈等技術快速迭代，朝著自動化交易系統、智慧交易系統等更加高效和科學的方式遷移，從而更加精準的地分析市場資料和交易訊號，幫助使用者有效地管理風險和實現收益，並促進市場的流動性和交易量。​

​作為全球領先的加密資產交易所和 Web3 科技公司，OKX 自成立以來透過產品自主創新和技術突破，不斷適應不同時期的市場需求，探索並引領未來交易方式，降低使用者參與門檻。​

​就拿策略交易而言，除訊號廣場依賴的訊號策略外，OKX 已經推出數十種策略交易，比如有適合震盪向上行情低買高賣的現貨網格、有適合中短線分批進場的合約馬丁格爾、有適合攤平成本多幣組合的定投策略、有適合低位抄底無手續的抄底寶等等，為投資者最佳化交易策略和提高盈利能力。​

以及還有很多沒有講到的產品，從簡單幣種到 700 + 現貨交易幣對、從現貨產品到衍生品和策略交易等最全面的產品矩陣、從多賬戶到跨時代統一交易賬戶系統、從早期摸索到 30 萬訂單一秒搞定的頂級券商撮合能力、從零安全事故到主動按月定期公佈儲備金證明、從安全保障到全方位立體化風控體系、從交易所到 Web3 錢包......OKX 七年如一日，不斷透過好的產品、安全的產品、一流的產品，加速加密使用者規模化增長，引領行業拓寬邊界。​

如果說比特幣吸引的是那些渴望顛覆貨幣系統的人，以太坊吸引的是那些渴望顛覆 Web2 壟斷的人，那麼 OKX 更像是吸引那些渴望參與 Web3 機會的每個人。​