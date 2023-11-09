鎖定財報利空不跌、投信認養股！財經專家Q&A解答股票問題

台股從 8 月開始下跌近 1500 點後，近期大舉反彈！不到 6 個開盤日，已經從底部上漲逾 700 點。市場氣氛良好，這時候也是檢視自己手中持股的大好機會。行情來的時候，好好觀察手中的持股是否也跟著上漲？如果還持續套牢，現在便是汰弱換強的好機會。

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