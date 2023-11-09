高階專案陸續出貨 勤誠Q3毛利率回升 前三季每股賺4.39元

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 2.5 億元，與上季持平，年減 43.2%，每股純益 2.08 元。隨著高階專案陸續出貨，毛利率 23.7%，季增 0.2 個百分點。前三季純益 5.3 億，年增 2%，每股純益 4.39 元。

勤誠第三季營收 23.6 億元，季減 6%，年減 22.1%。毛利率 23.7%，季增 0.2 個百分點，年增 0.3 個百分點。營益率 11.9%，季減 1.7 個百分點，年減 2.7 個百分點。稅後純益 2.5 億元，與上季持平，年減 43.2%，每股純益 2.08 元。

勤誠前三季營收 65.2 億元，年減 17%，毛利率 21.8%，年增 1.2 個百分點，營益率 10.3%，年減 1 個百分點。前三季純益 5.3 億，年增 2%，每股純益 4.39 元。

勤誠指出，前三季因受到經濟復甦放緩，加上客戶調整庫存，因此營收成長幅度有限。不過第二季開始，隨著高階專案陸續出貨，第三季持續放量，將有效帶動整體毛利穩步提升。

以產品組合來看，第三季伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重 99％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過 60% 營收的終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場佔 36％，中國市場佔 31％，歐洲地區佔 10%，其它地區佔 23%。

據研調機構 Trendforce 指出，2023 年 AI 伺服器，包含 GPU、FPGA、ASIC 等出貨量將超過 120 萬台，2024 年將可再成長超過 33%，AI 伺服器佔所有伺服器比率將突破雙位數，達近 12%。

對此勤誠表示，在高階 AI 應用的帶動下，訂單詢問度不斷提高，終端需求優於原先預期。因此目前全力支持相關專案的開發，各類型專案陸續出貨，且同步搭載 CPU 新平台的換機需求微幅貢獻，整體業績成長可期，樂觀看第四季及明年出貨及獲利成長。

展望第四季，高階專案需求優於預期，訂單持續增加中，CPU 新平台的換機需求也逐漸顯現，勤誠預期有望帶動全年營收回穩，且成長力度可持續至明年，並以優化毛利率為營運首要目標。