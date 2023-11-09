新股掛牌蜜月行情開跑 富世達飆漲7成 宸曜漲3成

軸承廠富世達、工業電腦廠宸曜今 (9) 日掛牌上市櫃，富世達掛牌價 200 元，盤中最高來到 345 元，大漲逾 7 成；宸曜則以 82 元掛牌，早盤大漲逾 3 成，越過百元大關，最高來到 110.5 元，雙雙大展蜜月行情。

富世達 (6805-TW) 主要產品包含內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，目前是中系及美系折疊手機主要供應商，除了折疊手機、折疊平板及筆電外，也可應用在 AR/VR 眼鏡及耳機盒等 3C 產品。

公司看好，折疊手機軸承受惠中系客戶推出新機，以及新增美系客戶，帶動下半年業績逐月成長，第四季營運將再向上，後市同樣樂觀看待，富世達第三季稅後純益 1.97 億元，季增 10.9%，前三季稅後純益 4.52 億元，每股純益 7.48 元。

宸曜 (6922-TW) 專注於設計製造兼具強固及緊湊小尺寸的無風扇工業電腦平台，並以自有品牌「Neousys」，拓展全球嵌入式電腦市場，產品應用包含自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU 智能運算、自動駕駛、監控和視覺分析等。

展望第四季，宸曜表示，美國市場從悲觀觀望轉趨中性、歐洲市場通路庫存雖然還要 1-2 個季度消化，但整體而言，歐美 AI 邊緣運算還是有滿多的機會，也有滿多案子從產品驗證進入到小規模量產。