富世達折疊機軸承出貨暢旺業績升溫 11月上旬轉上市

軸承廠富世達 (6805-TW) 今 (12) 日召開上市前業績發表會，公司看好，折疊手機軸承受惠中系客戶推出新機，以及新增美系客戶，帶動下半年業績逐月成長，第四季營運將再向上，後市同樣樂觀看待；富世達預計 11 月上旬掛牌轉上市。

富世達表示，今年整體手機市場銷售衰退，但高階折疊機需求並未下滑，研調機構資料顯示，今年摺疊手機出貨量約 1830 萬支，年增 43%，僅占整體手機市場 1.6%；但中長期看，至 2027 年出貨量有機會達 7000 萬支，可達整體智慧手機市場約 5% 的目標，產業前景看好。

公司進一步指出，目前不論在中系、美系客戶，均是折疊手機軸承主要供應商，除了訂單比重超過 5 成，也會參與產品前期的開發設計，具備技術領先優勢，現在也在跟國際大廠討論非手機產品應用。

富世達主要產品包含內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用除了折疊手機、折疊平板及筆電外，也可應用在 AR/VR 眼鏡及耳機盒等 3C 產品，公司生產基地則在中國深圳及越南，目前稼動率約 7-8 成。

富世達上半年稅後純益 1.78 億元，年增近 4 成，每股純益 4.21 元，法人估，在下半年折疊手機軸承出貨升溫下，全年獲利可望維持近二年的水準、上看 1 股本，富世達去年、前年每股純益分別為 9.33 元、9.29 元。

富世達 9 月營收 5.67 億元，創單月新高，月增 12.7%、年增 66.2%；第三季營收 15.63 億元，季增 10.5%、年增 43.1%；累計前 9 月營收 38.66 億元，年增 1.6%，擺脫先前衰退重返成長，並創歷史同期新高。