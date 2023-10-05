宸曜AI邊緣運算放量Q4營收向上 預計11月上旬轉上櫃

工業電腦廠宸曜 (6922-TW) 預計 11 月上旬轉上櫃，今 (5) 日舉辦上櫃前業績發表會，經營團隊表示，下半年業績逐季成長外，毛利率也可望優於上半年。董事長高明和更看好，AI 邊緣運算在新案發酵下，明年出貨可望顯著升溫。

宸曜專注於設計製造兼具強固及緊湊小尺寸的無風扇工業電腦平台，並以自有品牌「Neousys」，拓展全球嵌入式電腦市場，產品應用包含自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU 智能運算、自動駕駛、監控和視覺分析等。

展望第四季，宸曜表示，美國市場從悲觀觀望轉趨中性、歐洲市場通路庫存雖然還要 1-2 個季度消化，但整體而言，歐美 AI 邊緣運算還是有滿多的機會，也有滿多案子從產品驗證進入到小規模量產。

亞洲方面，宸曜認為，中國仍保守，主要是政策利多未明顯發酵、終端消費信心也需要時間回穩；日本需求相對好，但近期日圓再貶，對外銷進當地有影響。另外，中東積極推動智慧城市、基礎建設，印度的「印度製造」政策，也帶動自動化、機器視覺需求。

宸曜表示，上半年因提列庫存跌價損失，影響毛利率 3.5 個百分點、每股純益約 0.8 元，不過，下半年陸續回沖，預計整體毛利率將回穩，且第三季業績估優於第二季，第四季則可望再進一步提升。

宸曜上半年營收 5.33 億元，年減 9.2%，毛利率 39.2%，年減 1.9 個百分點；稅後純益 5431 萬元，年減 40%，每股純益 2.39 元。