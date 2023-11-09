PCB廠燿華Q3仍有小幅獲利 前三季每股虧損0.17元

HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 對今 (2023) 年下半年營運看法偏向保守，今 (9) 日公布最新財報，第三季仍有小幅獲利，單季稅後純益 1242 萬元，季減 95.42%，年減 97.99%，每股純益 0.02 元；前三季稅後虧損 1.12 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.17 元。

燿華第三季營收爲 38.37 億元，毛利率 11.47%，年減 5.8 個百分點，季增 0.25 個百分點，單季稅後純益 1242 萬元，季減 95.42%，年減 97.99%，每股純益 0.02 元。

燿華前三季營收 113.32 億元，毛利率 8.64%，年減 4.27 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.17 元。

燿華預估，上下半年營收比重爲 50% 比 50%，而對於今年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，估占營收 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將較今年成長 50%。

對於東南亞國家設廠布局，燿華指出，已在泰國設立子公司，赴東南亞設廠的產品規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。

燿華除看好低軌衛星板的產品市場之外，燿華認為，今年車市整體狀況呈現成長趨勢，尤其是電動車的增長力道明顯，隨著新客戶逐季放量，機種進入產品生命週期的成長期，預期將可貢獻未來營收增長。

同時，燿華看好市場興起 AI 伺服器及周邊相關高階 HDI 需求，以現有高階 HDI 生產技術，切入高階加速卡卡板生產，並已送樣中。