平常心看待高股息ETFs定審造成的籌碼臆測

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/11/08）

野村腳勤觀點：

舒緩結構性通膨的關鍵力量：生成式 AI

聯準會與頑強通膨的史詩對決即將屆滿兩年，目前看來已取得不錯的成效，核心通膨的下行趨勢十分清晰。許多人擔憂地緣政治衝突的外溢效應可能波及原油市場，導致名目通膨死灰復燃，這樣的觀點在我們看來並不成立，我們迄今看不到任何足以引發全球石油危機的主客觀條件，尤其是在歐美替代能源方案日益純熟的大環境下。但即便如此，這不代表我們對通膨威脅有任何的輕忽，事實上「去全球化」衍生的長期結構性通膨已經開始，面對此一情景，我們認為未來生成式 AI 生態系統對百業的生產力提振，有機會建構出成本控管層面的巨大優勢，進而提供終端商品及服務更強的價格競爭力，進一步消弭去全球化所導致的成本上升問題，並兼顧業者的利潤空間，明天會更好。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）台灣經濟回溫：台灣 9 月出口重回正成長，AI 出貨高達 + 60%，2024 年 GDP 成長上看 3%

（二）電子產業好轉：半導體庫存天數自 Q1 高點下滑，手機 / NB 營收 YoY 於 8 月後轉正，基本面改善

（三）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）美債殖利率風險：聯準會尚未排除升息可能性，公債殖利率起伏恐導致股價波動

（二）全球經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長至 2.7%，高利率對經濟壓力顯現

（三）地緣政治風險：以巴衝突若擴散至中東產油國，恐進一步推升油價，不利通膨降溫

平常心看待高股息 ETFs 定審造成的籌碼臆測

時序邁入年底，各大高股息 ETFs 陸續迎來成份股調整，市場高度關注 AI 相關公司是否會被剔除或調降權重，部分投資人抱持著避免當最後一隻老鼠的心態提前退場，疑似壓抑了相關標的投資氣氛。回顧十多年前，ETF 佔國內基金規模比重不到 5%，如今則是完全不同光景，單檔規模逾新台幣 2,000 億的就有三檔，也因此巨型 ETF 的換股動作受到許多台股投資人關切。只不過從我們的角度，並不認為幾檔巨型 ETF 的成份股調整會對相關標的股價帶來多少實質性影響，甚至即便是涵蓋層面更廣、背後連動國際資金更龐大的 MSCI 台灣成份股調整也是如此。基本上，籌碼臆測至多僅能造成股價行為的短期波動，決定股價最終走向的仍然是公司基本面。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/10/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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