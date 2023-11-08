特斯拉上海廠 產線滿負荷運轉 單車下線時間縮短至40秒內

特斯拉 (TSLA-US) 上海超級工廠產線滿負荷運轉 ，周產能較 2019 年提升 30% 至 50%，總裝車間車輛下線的時間縮短至 30 多秒。

據《界面新聞》報導，這座特斯拉工廠滿負荷運行。工作人員表示，以往偶爾才會產能拉滿，目前主要是為了因應現有訂單交付壓力。

據乘聯會預計，特斯拉上海超級工廠 10 月交付 7.21 萬輛電動車，其中出口超過 4.3 萬輛。上海廠今年來累計交車量達到 77.1 萬輛左右，已超越去年全年。

單以面積來看，這座工廠在同級別整車製造工廠中，面積不算大，佔地 86 萬平方公尺（約 120 座足球場），但其 2022 年產量卻達到 72.7 萬輛，今年第 3 季年產能已經提高至 95 萬輛。

相較下，比亞迪西安廠佔地面積約 150 萬平公尺，年產能 90 萬輛。

據特斯拉員工介紹，經過產線調整和生產工藝進步，上海超級工廠目前周產能已大幅提升，總裝車間車輛下線的時間縮短至 30 多秒。

除了能直觀看到的硬體設備，車間裡還有一套自動化生產流程管理系統，實時監控整個生產流程。總裝車間內每一個工位都安裝了螢幕和指示燈，可以實時反映操作的完成情況。

系統會透過零部件上的感應器記錄整個零件的生產安裝過程，如果出現問題，就可以追根溯源。同時這個系統還可以監控物料數量、規劃運送車輛路線。

今年 9 月，特斯拉上海超級工廠第 200 萬輛整車已經出廠，此時距離工廠建成不到四年時間。隨著一體化壓鑄等生產工藝不斷進步，未來特斯拉的新車生產速度和單位面積產能可能會繼續突破。

特斯拉也在全球內布局多座工廠，以支撐 2030 年全球銷售 2,000 萬輛電動車的長遠目標。除了上海超級工廠，特斯拉還在美國本土、德國擁有整車工廠。