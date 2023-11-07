Fed方向逐漸清晰 分析師：市場可以開始專注財報

獲利正在推動股市再次上漲。Bespoke Investment Group 的數據顯示，上周公布財報業績的 710 家公司在公布業績後的交易日上漲 2.3%；這是過去 20 年來最好的數字之一。

此外，美國銀行的分析顯示，目前財報季的獲利和營收均超出華爾街預期的公司，次日股價反應是 2022 年第 3 季以來最佳。

美國銀行美加股票策略師 Ohsung Kwon 指出，「我認為獲利數字的變化在一定程度上與 Fed 不再那麼強硬有關，如果 Fed 真的完成或幾乎完成任務，那麼人們可以開始更多地關注獲利，這很好。」

他說，「這個財報季我沒有看到太多衰退。」

過去一周推動股市上漲的最大獲利轉變，其實並不是來自獲利本身。由於投資人仍然更加關注不斷飆升的債券殖利率以及 Fed 接下來可能採取的行動，因此獲利一直在產生低迷的股票回報。

但隨著當前市場共識在過去幾個交易日發生變化，投資人似乎不再那麼擔心導致 10 月股市下跌的不利因素。截至周一 (6 日)，市場預計 Fed 在 12 月維持利率穩定的可能性約為 90%，顯著高於一個月前的 58%。

Evercore ISI 策略師艾曼紐 (Julian Emanuel) 表示，過去一周走勢「改變了市場心理」。由於目前存在一些重大阻力，投資人可以消化預計標普 500 指數公司自 2022 年第 3 季以來第季每股獲利都是正成長的情況。

DataTrek 研究將投資人可能會對第 3 季財報的看法定義為「獲利出色但營收成長乏力」。

美國銀行的數據顯示，在 405 家標普 500 指數公司公布財報後，原本普普指數預計獲利將成長 4%，而實際銷售額將下降 2%。美國銀行指出，財報電話會議還顯示「需求疲軟」一詞的出現次數接近創紀錄。

但 Kwon 和美國銀行認為，即使需求疲軟，這些公司仍能創造利潤，這是未來發展的關鍵。

如果大家預測的經濟放緩發生在 2024 年，這可能是關鍵。

Kwon 表示，「我們認為獲利率已經觸底，整體獲利周期也已經觸底。」「如果真是如此，那麼企業已經預見即將到來的經濟衰退。它們已經調整了成本結構。」

他說，「因此，即使經濟開始實質降溫，獲利也將比整體經濟好得多。」