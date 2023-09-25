小型股和工業股預示衰退將至 但財報季可望救贖

美國小型股和工業股正在下跌，這通常是經濟衰退的訊號，但今年美股表現優於預期，部分投資人認爲這些波動只是「噪音」。

標普 500 工業指數在 8 月 1 日觸頂，此後下跌約 8%，在幾家美國主要航空公司因油價突然飆升而調降第 3 季獲利預期後，標普 500 指數正處於技術性修正的邊緣。

此外，小型股羅素 2000 指數已較 7 月 31 日的高點下跌逾 11%，約爲標普 500 指數同期跌幅的 2 倍。小型股和工業股的大幅下跌通常發生在經濟陷入衰退的時候。

小型股下跌可能預示着經濟成長放緩。從歷史上看，這些小企業是在大盤反彈走高之前最先觸底的公司，它們與國內經濟關係密切，業務範圍往往不如大型企業多元化，因此在經濟不確定時期，這些公司的風險更高。

不僅如此，美股還顯示出了其他問題。標普 500 指數即將出現一年來的首次單季收跌，而且上周已創下 3 月 10 日矽谷銀行倒閉以來的最差單周表；，如果從上周三 (20 日) Fed 宣布利率決策決定當天起算，該指數已累計下跌 2.8%。

美銀策略師表示，全球投資人正以去年 12 月以來最快的速度撤出股市。

話雖如此，美股還是有希望。財報季即將到來，根據彭博智庫的模型，業績可能比利率對股價的影響更大。數據顯示，預計第 3 季企業獲利將僅下降 1.1%，至少明年會出現成長。

此外，Fed 上周預計，美國經濟增速比幾個月前的預期要強。

Bokeh Capital Partners 創始人兼投資長佛瑞斯特 (Kim Forrest) 表示：「財報季只剩下幾周，還沒看到太多公司調降獲利和營收目標。我們不知道衰退何時到來，但它最終會到來，但美國最大的幾家公司並沒有發出迫在眉睫的威脅訊號。」

對部分投資人來說，最近的跌勢只不過是一個買入的機會。專業人士預測，到明年年中，經濟成長將放緩，然後再次回升。

Ned Davis Research 首席美國策略師克利塞爾 (Ed clissell) 表示：「現在說股市正在發出衰退訊號還爲時過早。」他將標普 500 指數的年終目標定在 4500 點，並預測美國有可能在 2024 年上半年陷入經濟放緩。

他說，「如果我們正朝着這個方向前進，那麼這還處於非常早期的階段，需要再等幾周，看看年底的趨勢走向何方。」