〈房產〉再寫傳奇！永慶房屋締造「臺灣服務業大評鑑」金獎11連霸！

標誌為服務業最高殿堂的工商時報「2023 臺灣服務業大評鑑」，今 (4) 日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮。其中，永慶房屋以誠實專業、便利高效、貼近消費者需求的感動服務，再次贏得「連鎖房仲業金獎」殊榮，並由賴清德副總統親自頒發獎座給永慶房屋總經理吳良治，正式寫下金獎 11 連霸的非凡里程碑！

同時，永慶不動產也連續 8 年獲獎，擦亮房仲加盟第一品牌的金字招牌。永慶房屋經紀人陳和聖和有巢氏房屋經紀人蕭金津也因為貼心誠實的服務，獲頒「服務尖兵獎」。永慶房產集團一舉贏下四大獎項，續寫房仲第一品牌的傳奇紀錄！

主辦單位表示，《永慶房仲網》和《永慶快搜 APP》等科技工具便利可靠，即使透過網路，也能清楚掌握房屋細節。而在服務過程中，永慶房屋經紀人仔細傾聽客戶需求，並主動為客戶查詢實價登錄、分析可能房價落點，提供精準的房價參考和客製化的購屋建議，符合「先誠實再成交」的品牌形象，是永慶房屋再度贏得服務金獎的主要原因。

吳良治總經理致詞時分享，房仲業的頂尖服務，除了追求貼心、富有溫度，更應該堅持誠實透明，給予消費者完整的資訊；講求效率和完整保障，捍衛消費者權益。吳良治總經理除了感謝主辦單位的肯定，也特別感謝所有永慶房屋經紀人，不斷以「誠實」為最高服務準則，帶給客戶「安全」、「滿意」的服務，贏得消費者肯定，也為永慶房屋寫下金獎 11 連霸的榮耀。

永慶房屋總經理吳良治 (中) 表示，永慶房屋經紀人堅持「誠實」理念，帶給客戶「安全」、「滿意」的服務，贏得消費者肯定，也寫下金獎 11 連霸紀錄。(圖：永慶提供)

吳良治總經理分享，房仲經紀人經手的鉅額房款，是許多家庭一輩子的心血；而協助客戶做出的購售屋決策，更會影響許多民眾的人生未來。因此提供消費者「安全」的購售屋服務，一定是房仲經紀人最重要的責任。

為了要讓客戶感到安全，最重要的就是提供透明的房價與屋況資訊，讓消費者可以掌握完整的房產資訊，做出最適合的判斷。因此永慶房屋不僅率先政府全面公開成交行情至門牌，成為第一家全面揭露成交行情的房仲業者；更公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，讓消費者掌握完整的區域行情。而永慶房屋成交的物件，在交屋後一天就公開登錄於永慶房仲網，資訊更即時透明。

近年來房市熱絡，連帶吸引許多投機客進場，在短期內以低買高賣方式，炒作房價賺取暴利。為使消費者能夠了解房市短期交易的現象，永慶房屋 2022 年推出「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」，幫助消費者掌握特定區域的房市短期交易狀況，避免成為炒房投機客的受害者。

除了房市行情，永慶房屋對於屋況資訊的完整透明也絕不馬虎。永慶房屋經紀人的屋況調查項目多達近 60 項，並提供調查報告給客戶，使客戶能夠清楚掌握房屋狀況。若經紀人注意到任何屋況問題，更要主動告知客戶，並協助提供解決方案。

有了讓客戶安心的透明資訊外，更要做到讓客戶「滿意」的服務內容。吳良治總經理分享，提供便捷有效率的科技服務和具體的消費者保障，就是創造客戶滿意的關鍵！

永慶房屋建置一站式找房服務，讓賞屋變得超方便。消費者能直接在《永慶房仲網》和《永慶快搜 APP》上透過「實境找房」功能了解房屋格局；觀看「專人導覽」影片，由永慶房屋經紀人解說屋況和環境優勢；最後利用「線上問」功能，向負責該物件的經紀人詢問房屋細節，將在意的資訊都掌握後，再至現場看屋，節省寶貴時間。更推出主題式的「買屋力找房」和「賣屋算算」網站，買賣雙方只要輸入幾項關鍵資訊，就能快速找到符合自己財務能力的房子，或是了解自身房屋的市場行情，讓購售屋過程變得更有效率！

除了提供便利的科技工具，永慶房屋更主動扛起保護消費者權益、維護房產交易秩序的責任！永慶房屋先是建立起「投機客資料庫」，列管超過七千筆的投機客名單拒絕往來，推掉超過百億元的商機；同時明文規定員工及其二等親內購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管更延長至三年，禁止員工利用職權和資訊優勢進行短期炒作。

永慶房屋更於 2021 年推出「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若未落實相關服務承諾，最高賠償買方 400 萬元、賣方 4 倍服務費，實質保障消費者權益。類似的消費者保障迄今仍只有永慶房屋勇於提供，再加上已有的「產權七審」、「六大安心」、「履約保證」，讓永慶房屋成為業界唯一「房屋買賣全保證」的房仲品牌。吳良治總經理表示，永慶房屋會持續做產業的先驅，不斷帶動產業向上提升；更樂意分享經驗給同業，邀請同業一起響應，一起為消費者權益保障做出貢獻。

而身為永慶房產集團的旗艦加盟品牌：永慶不動產，也連續 8 年獲獎，擦亮臺灣房仲加盟第一品牌的金招牌。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶「先誠實再成交」的企業理念，不只獲得消費者肯定，更吸引了許多認同誠實理念的店東，攜手推動「誠實房仲」理念，讓全台的消費者，都能享受公開透明、誠實專業的購售屋服務。

永慶不動產除了承襲永慶房產集團的誠實 DNA，還有來自集團的品牌優勢、便捷的科技工具、講求團隊合作的企業文化，再加上業界最成功的深度聯賣制度，讓永慶不動產和其他集團旗下品牌的成交效率更高、消費者的滿意度和指名度也顯著提升！

莊志成總經理表示，身為加盟房仲第一品牌的永慶不動產，全台邁向 550 店。未來會持續落實「誠實房仲」的理念，提供消費者安心的購售屋服務，與集團一起引領產業的向上提升。