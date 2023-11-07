〈美股盤後〉美債殖利率恢復升勢 三大指數小幅收紅 

投資人持續對聯準會 (Fed) 結束升息抱持樂觀情緒，但美債殖利率恢復升勢，股市難以獲得太大動力，美股主指週一 (6 日) 小幅收紅。道瓊微升近 40 點，標普漲超 0.1%，那指走高超 0.3%，晶片股自上週強勁上漲後湧現獲利了結賣壓，費半收黑 0.28%。

10 年期美債殖利率上漲約 10 個基點，接近 4.66%。2 年期美債殖利率上升 8 個基點至 4.94%。

政經方面，即將到來的一週，影響市場走勢的數據較少，但多位聯準會官員將就本週的經濟問題發表各自觀點，包括聯準會主席鮑爾、 紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) ，以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)。

聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 週一並未對貨幣政策發表評論，但指出近期美國長天期公債殖利率上升似乎並非受投資人對進一步的升息預期推動。

財報季即將結束，80% 的標普 500 成分股企業已公布最新業績，但仍有一些重要公司將於本週公布財報，包括迪士尼 (DIS-US)、永利度假村 (WYNN-US)、西方石油 (OXY-US)。

主要出口國沙烏地阿拉伯和俄羅斯上週末確認將自願進一步減產至今年年底，並將在 12 月對後續減產進行評估，國際油價揚升。

地緣政治方面，在亞太經濟合作組織 (APEC) 領導人會議開幕前，美國財政部長葉倫週三將與中國國務院副總理何立峰舉行為期兩天的會晤，為「拜習會」鋪路。白宮正試圖穩定世界兩大經濟體的關係，葉倫週一在《華盛頓郵報》的專欄文章中寫道，兩國有義務建立堅韌的開放溝通管道，防止分歧升級為衝突。

美股週一 (6 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技板塊領漲，其次是醫療保健板塊和非必需消費品板塊，房地產板塊跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.89%；Meta (META-US) 上漲 0.38%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.46%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.82%。

道瓊成分股逾半高升。安進 (AMGN-US) 上漲 1.1%；Merck (MRK-US) 漲 0.93%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.76%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.54%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.23%；高盛 (GS-US) 下跌 1.13%。

費半成分股漲跌不一。高通 (QCOM-US) 上漲 0.34%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.66%；美光 (MU-US) 上漲 0.47%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.44%；AMD (AMD-US) 下跌 0.45%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.82%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.25%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.05%。

企業新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 下滑 1.47% 至每股 346.63 美元。波克夏 4 日公布第三季財報顯示，當季虧損 127.67 億美元，包括投資及衍生工具虧損 235.28 億美元，以及營運收益 107.61 億美元

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.06% 至每股 356.53 美元。微軟支持的 OpenAI 週一在其首次現場活動中發布其最新及更強大的 GPT-4 Turbo 人工智慧 (AI) 模型，同時新增讓客戶能夠創造自定義版本的 ChatGPT 聊天機器人，此外該公司還降低企業與開發商的軟體使用費用。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 0.31% 至每股 219.27 美元。傳特斯拉計劃在柏林近郊工廠生產更便宜的電動車，售價僅 2.5 萬歐元 (2.6 萬美元，約新台幣 8.3 萬元)，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心。

華爾街分析

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示：「我們看到市場暫停消化上週的強勁反彈。目前的情況是，市場只是暫停以鞏固最近的走勢，等待下一個看漲催化劑的出現，這可能是主席鮑爾或財報。」

CIBC Private Wealth US 投資長 David Donabedian 稱：「聯準會可能會面臨現實檢驗，預計今年剩餘時間將出現波動，預計今年剩餘時間將出現波動，根據利率走向經歷『躁鬱式波動。』」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

