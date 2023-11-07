【企業觀點】Apple、AMD、高通財報重點整理！本週關注Disney與恩智浦，台股指數連三紅，後續投資策略怎麼看？

蘋果對 Q4 財測保守，但超微和高通看到 PC 及安卓手機谷底已過，故科技仍為投資首選。留意本週迪士尼和華納串流平台流量，以及車用晶片大廠恩智浦的財測。

一、上週財報總整理

硬體科技

■ 蘋果 (AAPL) 服務收入仍是亮點，年增 16% 遠超預期，手機營收年增 2.7% 符合市場預期；但 Mac、iPad 和穿戴設備分別年減 34%、10% 和 3%，均低於預期。

■ 高通 (QCOM) 業績優於預期，其中 QTC 部門中手機營收年減 17% 季增 2%，車用年增 25% 季增 23%，公司預估 Q4 營收介於 91~99 億美元，EPS 預估區間為 $2.25~$2.45，皆高於市場預期；執行長稱安卓手機業務的庫存調整狀況已經結束，手機公司正重新開始下單；財務長表示華為不會影響到高通與中國手機公司的關係，並聲稱 Q4 對中國手機公司銷售額能季增 35%。

■ 超微 (AMD) 客戶端部門營收年增 42%，看到市場的 PC 庫存恢復正常，但資料中心年減 0.7%，主因傳統伺服器拖累，遊戲和嵌入式部門也仍處在逆風，分別年減 8% 和 5%，超微因此給出低於預期的 Q4 營收財測。

執行長表示 Q3 業績是 Ryzen 7000 系列 CPU 和伺服器 CPU 強勁銷售的成果，並表示已經有多家巨型客戶 (large hyperscale) 承諾採用 MI300 晶片，而該 AI 晶片將如期於 Q4 量產並有望在明年帶來 20 億美元收入。

■ 美超微 (SMCI) 預估 Q4 營收中間值 28 億，EPS 中間值 $4.64，皆顯著高於市場預期的 24.1 億和 $4.06；執行長樂觀看好 AI 熱潮持續，因此儘管在 GPU 供應不足下，仍預估 24 財年 (23Q3~24Q2) 營收達 100 億至 110 億間，高於市場預期。

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旅遊消費

■ 星巴克 (SBUX) 整體同店銷售年增 8%，高於市場預期，主因之一在於南瓜香料拿鐵等秋季飲料帶動北美客流和銷售強勁；中國部分雖客流增 8%，但同店銷售僅增 5% 低於預期，顯現中國消費者較保守。

執行長表示全球客戶需求還是強勁，沒有看到惡化跡象；星巴克預估 24 財年銷售為 5~7% 的弱成長，但預估 EPS 成長 15~20%，優於預期，並計畫 3 年內節省 30 億美金，在 2030 年前將 3.8 萬家店面擴大至 5.5 萬家。

■ 麥當勞 (MCD) 的 Q3 業績優於預期，國際市場營收增加 10.5%，美國同店銷售增長 8%；但美國地區主要依賴漲價效果，客流量不增反減；執行長表示美國客流減少主因年收不到 4.5 萬美元，經濟壓力較大的消費者不來消費；中國部分則因新推出的新漢堡促使當地業務保持增長。

麥當勞表示截至 2023 年底菜單價格將上漲約 10%；明年加州地區最低工資上漲至每小時 20 美元之後，菜單價格也可能繼續上漲。

二、本週重量級財報看點

■ 迪士尼 (DIS) 樂園的營收應保持優秀，深陷虧損的 Disney + 訂閱狀況恐怕才是市場最憂心的部分；留意迪士尼效仿網飛加大打擊寄生帳號後的成效是否顯著。

■ 華納兄弟探索 (WBD) 7 月的芭比票房驚人應能對華納的 Q3 業績帶來顯著正面影響；至於公司先前已經表示串流平台 MAX 訂閱價格有調漲空間，觀察華納會不會像網飛一樣在財報公佈日宣布相關的漲價計畫。

■ 瑞士意法半導體、日本瑞薩電子以及安森美半導體等車用晶片大廠都看差 Q4 營收，其中瑞薩和安森美皆提及歐洲庫存過高，瑞薩稱美國 UAW 罷工影響還沒有足夠反映到財報中，安森美則擔憂高利率影響需求；故對恩智浦半導體 (NXPI) 的展望建議謹慎為妙。(推薦完整閱讀：各公司財報總整理)

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