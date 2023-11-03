〈財報〉BMW看好明年汽車銷量展望 第三季獲利亮眼

德國豪華車製造商寶馬 (BMW) 周五 (3 日) 表示看好其豪華車和全電動車明年銷量展望，這在德國同業中是罕見的樂觀前景，因為中國需求疲軟影響預期。

在周五的財報電話會議上，寶馬執行長齊普策（Oliver Zipse）表示，自己對中國市場的價格戰「並不緊張」，到目前為止，這場價格戰主要打擊的是大眾市場生產商，而非奢侈品市場。

他補充說，寶馬沒有興趣像競爭對手那樣降低電動車的價格。另外考慮到訂單，齊普策對來年的良好開局充滿信心。

這家德國汽車製造商周五稍早公布第三季財報，該季豪車業務的利潤率為 9.8%，超出分析師的預期。不僅高檔車銷量在第三季上升，電動車占總訂單的比例也有所增加。

分析指出，寶馬的業績成為德國同業的亮點，由於利率上升、需求疲軟和持續通膨壓力德國車業大受影響。賓士集團 (Mercedes-Benz Group AG) 上季利潤率下滑，而福斯汽車 (Volkswagen AG) 表示正在加快步伐節約成本。

財報公布後，寶馬周五股價一度上漲 3.9%，該股今年迄今上漲 12% 以上，而賓士集團同期股價下跌逾 5%，福斯汽車則跌近 10%。

寶馬財務長 Walter Mertl 同日表示，5 系列 (5 Series) 等新車款的訂單帶動財報表現，累積訂單「相當強勁」將能持續到明年第一季，因此這使寶馬能夠維持較高的價格。

Bernstein 分析師 Daniel Roeska 分析師表示，寶馬訂單量健康且銷量成長良好，目前尚未看到任何危險訊號。

具體來看，隨著零組件供應限制的緩解，寶馬第三季在歐洲的銷量成長 12.4%，而在美國的銷量年增 7.6%。

然而寶馬最重要的市場，中國的交付量下滑 1.8%。中國的需求正在放緩，同時本土製造商日益主導電動車銷售。此外，如果北京政府向歐盟對其電動車補貼調查進行報復，寶馬最昂貴車款的銷售可能會面臨風險。

寶馬第三季高檔車銷量年增 5.8%，至 621,699 輛。該公司表示，全電動車的銷售比例上升至 15.1%。

展望未來，寶馬正在增加投資，以加快其電動車的推出。寶馬所有的電動車款目前都在獲利，隨著最近推出的全電動 7 系列和 5 系列汽車，寶馬預估電動車的利潤率將有所提高。