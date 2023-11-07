〈財報〉恩智浦本季獲利展望佳 看車用、工業需求穩健

車用晶片商恩智浦半導體 (NXPI-US) 本季獲利展望優於華爾街預期，看好汽車市場的韌性與工業需求的穩定，幫助抵銷其他主要市場的疲軟表現。

恩智浦預估，本季調整後每股盈餘 (EPS) 介於 3.44 美元至 3.68 美元間，而根據 LSEG 數據，分析師預期為 3.61 美元。調整後營收估為 33 億至 35 億美元，分析師預期為 34.3 億美元。

恩智浦 9 月時表示，旗下所有市場的汽車需求都很不錯，包含營收占比達 30% 的中國市場。

除了車用晶片以外，恩智浦主力產品還包含近場通訊 (NFC) 晶片，可為智慧手機支援行動支付和資料傳輸等功能。恩智浦此前透露一位非 Android 客戶晶片下單量高於過去水準，分析師紛紛猜測這位客戶就是蘋果 (AAPL-US)。

恩智浦周一 (6 日) 收盤上漲 0.69% 至每股 182.80 美元，盤後漲約 0.5%。

財報顯示，截至 10 月 1 日當季，恩智浦營收年減 0.3% 至 34.3 億美元，優於市場預期的 34 億美元，調整後 EPS 為 3.70 美元，高於預期的 3.59 美元。

觀察各項業務表現，上季行動業務收入年減 8%，但較前一季大增 33%，至 3.8 億美元，反映智慧手機需求復甦。不過，恩智浦執行長 Kurt Sievers 表示，通訊基礎設施業務上季表現仍略遜於預期。

作為營收主力的車用晶片市場，上季收入年增 5%，至 18.9 億美元。但分析師擔憂，隨著電動車需求放緩，晶片需求恐怕很快就會下滑。