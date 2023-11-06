中東土豪 狂買A股！

以石油發家的中東土豪，近年來透過投資等方式，加速配置中國資產，希望能找到石油財富以外的替代品。

據《上海證券報》不完全統計，第 3 季企業財報公布完畢，中東國家主權財富基金阿布達比投資局入股 25 家 A 股公司，持股市值約人民幣（下同）95.67 億元；科威特投資局入股 28 家 A 股公司，持股市值約 48.31 億元。

阿布達比是阿拉伯聯合大公國最大酋長國，當地政府把以石油收入為主的財政盈餘，提供給阿布達比投資局投資，以創造長期價值。

目前阿布達比投資局的管理資產規模約 6.9 兆元，是全球第四大主權財富基金。

截至上周六，25 家 A 股公司的前十大股東或無限售條件股東榜中，出現了阿布達比投資局，主要涵蓋有色金屬、醫藥、汽車、新能源等領域。

阿布達比投資局偏愛紫金礦業 (02899-HK) ，在 2021 年第 4 季進入前十大流通股股東名單，在 2023 年第 3 季增持 299.8 萬股。

截至第 3 季末，阿布達比投資局持有紫金礦業 1.53 億股，成為在 A 股的第一大重倉股，截至上周五收盤持股市值約 18.59 億元。

科威特投資局是全球第五大主權財富基金，目前管理資產規模約 5.86 兆元。截至上周六，28 家 A 股公司的前十大股東或無限售條件股東榜中，出現了科威特投資局。

科威特投資局入股多家 A 股公司，持股比率相對較分散，且標的以市值百億及以下為主，青睞醫藥生物行業。

科威特投資局的前四大重倉股，分別是恆立液壓 (601100-CN) 、晨光股份 (603899-CN) 、安琪酵母 (600298-CN) 、中谷物流 (603565-CN) 。

在外資方面，A 股三大指數上周五收盤同步走高，「北向資金」全天淨買入 71.08 億元，為近一個半月以來最大單日淨買額。「北向資金」連續第二天日加倉，合計增持規模達 97.9 億元。

由於美債殖利率不斷創新高，加上以巴戰爭爆發，A 股 10 月的表現慘淡，成長和價值類股雙雙重挫，上證指數一度跌破 3,000 點大關。

不過，美國聯準會（Fed）11 月暫停升息，市場認為本輪升息周期已經接近尾聲，帶動「北向資金」加速回流 A 股，兩天掃貨近百億。